Đảm bảo an ninh, trật tự cho ngày bầu cử sớm ở đặc khu Thổ Châu

Nhằm đảm bảo thành công cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng Công an đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Công tác này được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để ngày hội toàn dân diễn ra an toàn, dân chủ và đúng luật.
Đặc khu Thổ Châu có 5 khu vực bầu cử với tổng cộng 2.086 cử tri. Theo kế hoạch, Thổ Châu sẽ tổ chức bầu cử sớm vào ngày 8-3 (sớm hơn 7 ngày so với đất liền).
Do đặc thù biển đảo, việc đi lại và liên lạc gặp nhiều khó khăn nên công tác an ninh được đặc biệt chú trọng. Công an đặc khu đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch bảo vệ, nắm bắt tình hình từ sớm, quản lý chặt địa bàn để ngăn ngừa các vấn đề phức tạp phát sinh.
Bên cạnh đó, lực lượng công an tăng cường quản lý cư trú, giám sát ngành nghề kinh doanh có điều kiện, rà soát vũ khí và công cụ hỗ trợ để kịp thời ngăn chặn vi phạm pháp luật.
Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức pháp luật và tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được đẩy mạnh. Các khu vực trọng điểm, đặc biệt là các điểm bỏ phiếu được tăng cường tuần tra kiểm soát thường xuyên.
Đáng chú ý, công tác phối hợp giữa Công an với lực lượng Quân sự, Biên phòng và các đoàn thể được thực hiện chặt chẽ. Mọi phương án bảo vệ đã sẵn sàng cho ngày bầu cử tại đảo diễn ra vào ngày 8-3.
Cử tri đặc khu Thổ Châu kỳ vọng vào chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI
Từ ngày 4-3 đến ngày 6-3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa XI (thuộc đơn vị bầu cử số 3), đã đến gặp gỡ, tiếp xúc cử tri trên địa bàn đặc khu Thổ Châu.
Tại các buổi tiếp xúc cử tri, sau khi nghe ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri đã bày tỏ nguyện vọng, sự tin tưởng các ứng cử viên sẽ phát huy tốt vai trò trách nhiệm người đại biểu dân cử; thực hiện tốt chương trình hành động đề ra.
Cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan các lĩnh vực y tế, giáo dục; nâng cấp hạ tầng; bảo vệ môi trường... Đồng thời mong muốn tỉnh có nhiều chính sách thu hút đầu tư phát triển du lịch, hỗ trợ ngư dân….
Cử tri Nguyễn Văn Trung (ngụ ấp Bãi Ngự) bày tỏ các ứng cử viên đều rất tâm huyết, công tác nhiều lĩnh vực khác nhau và đề ra chương trình hành động sát thực tế.
"Đời sống của bà con Thổ Châu còn nhiều khó khăn, vì vậy tôi mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử tiếp tục quan tâm, gần gũi lắng nghe nguyện vọng của nhân dân để đề xuất chủ trương, chính sách xây dựng, phát triển đảo bền vững” - một cử tri góp ý.