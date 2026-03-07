Đảm bảo an ninh, trật tự cho ngày bầu cử sớm ở đặc khu Thổ Châu 07/03/2026 12:15

(PLO)- Công an đặc khu Thổ Châu đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ, siết chặt an ninh trật tự cho ngày bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Nhằm đảm bảo thành công cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng Công an đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác này được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để ngày hội toàn dân diễn ra an toàn, dân chủ và đúng luật.

Công an đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) ra quân tuần tra bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm bầu cử. Ảnh: VĂN VŨ

Đặc khu Thổ Châu có 5 khu vực bầu cử với tổng cộng 2.086 cử tri. Theo kế hoạch, Thổ Châu sẽ tổ chức bầu cử sớm vào ngày 8-3 (sớm hơn 7 ngày so với đất liền).

Do đặc thù biển đảo, việc đi lại và liên lạc gặp nhiều khó khăn nên công tác an ninh được đặc biệt chú trọng. Công an đặc khu đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch bảo vệ, nắm bắt tình hình từ sớm, quản lý chặt địa bàn để ngăn ngừa các vấn đề phức tạp phát sinh.

Bên cạnh đó, lực lượng công an tăng cường quản lý cư trú, giám sát ngành nghề kinh doanh có điều kiện, rà soát vũ khí và công cụ hỗ trợ để kịp thời ngăn chặn vi phạm pháp luật.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức pháp luật và tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được đẩy mạnh. Các khu vực trọng điểm, đặc biệt là các điểm bỏ phiếu được tăng cường tuần tra kiểm soát thường xuyên.

Cán bộ Công an đặc khu Thổ Châu kiểm tra nơi niêm yết danh sách cử tri. Ảnh: CAAG

Đáng chú ý, công tác phối hợp giữa Công an với lực lượng Quân sự, Biên phòng và các đoàn thể được thực hiện chặt chẽ. Mọi phương án bảo vệ đã sẵn sàng cho ngày bầu cử tại đảo diễn ra vào ngày 8-3.