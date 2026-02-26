Quy mô GRDP vượt 345.000 tỉ đồng, Tây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số 26/02/2026 18:23

(PLO)- Năm 2025, kinh tế tăng trưởng đạt 9,52%, quy mô GRDP vượt 345.000 tỉ đồng, Tây Ninh khẳng định quyết tâm bứt phá năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ngày 26-2, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình “Họp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với các cơ quan ngoại giao, hiệp hội, hội, doanh nghiệp mừng Xuân Bính Ngọ 2026”, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh năm qua.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: HUỲNH DU

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát đi thông điệp: Kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, gắn phát triển kinh tế với quốc phòng – an ninh, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng và bền vững.

Ông Quyết cũng nhấn mạnh địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới mô hình sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn, ứng dụng khoa học – công nghệ, qua đó tạo nền tảng cho một Tây Ninh giàu đẹp, văn minh và đáng sống.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: HUỲNH DU

Báo cáo tại buổi họp mặt, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau khi tỉnh mở rộng địa giới hành chính. Không gian phát triển mới giúp địa phương tái cơ cấu nguồn lực, hình thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ.

Kết quả đạt được khá toàn diện: Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 9,52%; quy mô GRDP vượt 345 nghìn tỉ đồng; thu ngân sách trên 51.191 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 31 tỉ USD, đưa Tây Ninh vào nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Đáng chú ý, tỉnh hai năm liên tiếp lọt Top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn do Vietnam Report bình chọn, phản ánh nỗ lực cải cách hành chính và tinh thần “trải thảm đỏ” đón nhà đầu tư.

Tây Ninh vào TOP 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn hai năm liền. Ảnh: HUỲNH DU

Chuẩn bị cho chu kỳ phát triển mới, Tây Ninh đã hoàn tất điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Định hướng trọng tâm là phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến nông sản. Từ nay đến năm 2050, tổng diện tích đất dành cho khu, cụm công nghiệp dự kiến đạt khoảng 46.000 ha, tạo dư địa lớn để thu hút các dự án quy mô, gắn với hạ tầng giao thông và liên kết vùng ngày càng hoàn thiện.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và trao quà tri ân cho các doanh nghiệp. Ảnh: HUỲNH DU

Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, tỉnh khẳng định quan điểm không phân biệt quy mô, mọi thành phần kinh tế đều được trân trọng. Thời gian tới, Tây Ninh sẽ nghiên cứu phát triển các cụm công nghiệp chuyên biệt dành cho SME nhằm hỗ trợ ổn định sản xuất, quản lý hiệu quả và phát triển bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thực hiện nghi thức khai xuân 2026. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh lì xì cho các doanh nghiệp nhân dịp đầu năm mới. Ảnh: HUỲNH DU

Song song tăng trưởng kinh tế, công tác an sinh xã hội được chú trọng. Năm 2025, tỉnh huy động trên 537 tỉ đồng đầu tư hạ tầng nông thôn, giáo dục, y tế và hỗ trợ sinh kế cho người nghèo; đồng thời tri ân 97 tập thể, cá nhân và doanh nghiệp tiêu biểu. Những con số này cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình phát triển toàn diện của Tây Ninh.