Công bố danh sách 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031

Kết quả, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 2,4 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,84%. Trong đó, 2.008/2.179 khu vực bỏ phiếu có số cử tri đi bầu đạt 100%.
Cụ thể, có 16/28 người ứng cử đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và có 85/136 người ứng cử đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, đủ số lượng đại biểu đã được ấn định.
Đối với bầu HĐND cấp xã, có 2.964/2.977 người ứng cử đã trúng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031, ít hơn 13 người so với số lượng đại biểu được ấn định.
Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai, việc tổ chức bầu cử tại 2.179 khu vực bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trang trọng, tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân.
Danh sách 85 đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:
Vũ Tiến Anh; Đinh Ly An; Phạm Quang Ân; Đoàn Ngọc Báu; Châu Thanh Bình; Lê Từ Bình; Võ Ngọc Bình; Võ Thành Nam Bình; Nguyễn Huy Châu; Rah Lan H'Chiểu; Phạm Văn Chung; Rah Lan Chung; Đặng Mạnh Cường; Phạm Văn Cường; Lê Thị Hồng Diễm; RahLan H'Dry;
Đoàn Hữu Dũng; Nguyễn Thanh Dũng; Phạm Văn Đạt; Trương Văn Đạt; Huỳnh Thị Ngọc Hà; Nguyễn Thị Thu Hà; Phạm Hồng Hiệp; Nguyễn Trung Hiếu; Huỳnh Ngọc Hoàng; Trần Thị Như Hoa; Nguyễn Văn Hòa; Rơ Chăm H'Hồng; Đoàn Vũ Hùng; Nguyễn Văn Hưng;
Huỳnh Thị Việt Hường; Tô Thị Thu Hường; Lê Thị Vinh Hương; Nguyễn Trung Kiên; Y Khum Đặng Bá Lâm; Lê Thị Ngọc Lam; Nguyễn Văn Lăng; Trịnh Văn Lập; Nguyễn Thị Tường Linh; Ra Lan Song Linh; Nguyễn Thị Lợi; Nguyễn Ngọc Lương; Phạm Dũng Luận;
Tống Thới Mốc; Võ Nguyên Nam; Võ Thị Bảo Ngân; Trần Thị Hồng Nguyệt; Lê Quang Nhân; Rơ Chăm La Ni; Rơ Châm H' Phik; Rơ Châm H'Phíp; Trần Văn Phúc; Võ Thanh Phùng;
Nguyễn Xuân Phước; Trần Nhật Quân; Nguyễn Thị Kim Quy; Lý Anh Sang; Đặng Vĩnh Sơn; Trần Minh Sơn; Đặng Thành Thái; Phạm Tấn Thành; Lê Bình Thanh; Nguyễn Tuấn Thanh; Lê Văn Thắng; Hà Thị Giang Thảo; Hồ Văn Thảo; Trần Hữu Thảo; Cao Hoàng Mộng Tiên;
Phạm Khắc Tiệp; Lê Thị Tuyết Trinh; Lê Trọng; Hà Duy Trung; Mai Việt Trung; Nguyễn Hà Trung; Hà Thanh Tú; Phạm Anh Tuấn; Đoàn Đức Tùng; Lê Thanh Tùng; Ngô Thị Ánh Tuyết; Uyên (Mục sư Uyên); Huỳnh Thúy Vân; Trần Quốc Vinh; Nguyễn Thị Phong Vũ; Nguyễn Hùng Vỹ.