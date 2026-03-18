Công bố danh sách 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 18/03/2026 20:41

(PLO)-Ngày 18-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã thông qua kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 2,4 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,84%. Trong đó, 2.008/2.179 khu vực bỏ phiếu có số cử tri đi bầu đạt 100%.

Cụ thể, có 16/28 người ứng cử đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và có 85/136 người ứng cử đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, đủ số lượng đại biểu đã được ấn định.

Đối với bầu HĐND cấp xã, có 2.964/2.977 người ứng cử đã trúng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031, ít hơn 13 người so với số lượng đại biểu được ấn định.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham gia bỏ phiếu khu vực 20, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai ngày 15-3.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai, việc tổ chức bầu cử tại 2.179 khu vực bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trang trọng, tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân.