Phường An Đông, TP.HCM: Lấy kết quả học tập theo Bác làm thước đo cốt lõi đánh giá cán bộ 05/06/2026 13:29

(PLO)- Bí thư Đảng ủy phường An Đông, TP.HCM đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị lấy kết quả học tập và làm theo Bác làm thước đo cốt lõi trong đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng quý, hàng năm.

Ngày 5-6, Đảng ủy UBND phường An Đông, TP.HCM, tổ chức họp mặt kỷ niệm 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2026); tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, Đảng ủy phường An Đông đã tôn vinh và biểu dương 16 tập thể cùng 77 cá nhân tiêu biểu.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, tham dự buổi lễ. Ảnh: TTCUDVCPAĐ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Minh Kiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Đông, bày tỏ mong muốn những tấm gương này sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt là trong lực lượng trẻ, các bạn đoàn viên thanh niên.

Qua đó, để thế hệ tương lai của phường An Đông luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, biến nhận thức thành những hành động cụ thể, ý nghĩa, đóng góp vào sự phát triển của phường nói riêng và TP nói chung.

Bà Trương Minh Kiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Đông, biểu dương các cá nhân, tập thể. Ảnh: TTCUDVCPAĐ

Bà Trương Minh Kiều cho biết từ sau ngày 1-7-2025, việc thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị đã được Đảng ủy phường An Đông tập trung lãnh đạo với tinh thần chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đến nay, việc thực hành chuẩn mực đạo đức cách mạng đã trở thành ý thức tự giác, thường xuyên trong mỗi cán bộ, đảng viên. Tinh thần trách nhiệm với công việc, thái độ ứng xử với nhân dân có chuyển biến rõ rệt.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; an sinh xã hội được chăm lo toàn diện; giữ vững an ninh chính trị và xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh, đoàn kết; đảm bảo quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế, xã hội; vì hạnh phúc nhân dân.

Lãnh đạo phường An Đông đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Bác Hồ số 5 Châu Văn Liêm kỷ niệm 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2026). Ảnh: TTCUDVCPAĐ

Trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy phường An Đông đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung đột phá vào các mục tiêu năm 2026 về kinh tế, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội.

Đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc tại địa phương, tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực và đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Song song đó, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Lấy kết quả học tập và làm theo Bác làm thước đo cốt lõi trong đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng quý, hàng năm.

Tiếp tục đầu tư, xây dựng và phát huy hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh rộng khắp trên địa bàn phường. Kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo; đồng thời phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc. Chú trọng khen thưởng thực chất cho các điển hình ở cơ sở.

Cùng ngày, lãnh đạo phường An Đông đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Bác Hồ số 5 Châu Văn Liêm kỷ niệm 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2026).