Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Thành ủy TP.HCM dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh 04/06/2026 18:58

(PLO)- Đoàn đại biểu tham dự Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo TP.HCM đã thành kính dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến.

Chiều 4-6, đoàn đại biểu tham dự Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến – Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” đã dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Chủ trì lễ dâng hoa có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo hội thảo.

Đoàn đại biểu tham dự Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HÀ THƯ

Tham gia đoàn đại biểu còn có Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo hội thảo; Trung tướng Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hội thảo; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Ủy viên Ban Chỉ đạo hội thảo.

Trong không khí hào hùng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, 60 năm Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, đoàn đại biểu bày tỏ niềm xúc động và tự hào, lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Đoàn đại biểu mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HÀ THƯ

Đoàn đại biểu nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản chất tốt đẹp và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP anh hùng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Qua đó, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc như ước vọng của Bác lúc sinh thời.