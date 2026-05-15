2 phường ở TP.HCM biểu dương nhiều tập thể, cá nhân học và làm theo gương Bác 15/05/2026 14:15

(PLO)- Dịp này, Đảng ủy phường Tân Định đã biểu dương 18 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Ngày 15-5, Đảng ủy phường Tân Định, TP.HCM họp mặt kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026); 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2026); biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026; lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5 và công bố kết quả Hội thi báo cáo viên giỏi cấp phường năm 2026.

Ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định, khẳng định cuộc đời 79 mùa Xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác Hồ là tấm gương sáng ngời cho chúng ta học tập và noi theo, ra sức phấn đấu, rèn luyện để thực sự là những người cán bộ, đảng viên chân chính hết lòng phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Trải qua các thời kỳ, giai đoạn cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn tâm niệm học tập và làm theo Di huấn thiêng liêng của Bác là để hoàn thiện mình và đóng góp vào sự nghiệp cách mạng; giữ vững tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nguồn sáng trong tâm để dẫn dắt mọi hành động.

Phường Tân Định biểu dương 8 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Trong đợt 19-5-2026, Đảng bộ phường Tân Định vinh dự có 36 đảng viên nhận Huy hiệu 65, 60, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng.

Dịp này, Đảng ủy phường Tân Định cũng biểu dương 18 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Đây là những tập thể và cá nhân đã được bình chọn từ nhiều tấm gương học tập và làm theo Bác ở cơ sở, trong nhiều lĩnh vực với những việc làm thiết thực và hiệu quả trong thời gian qua.

Các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Cùng ngày, Đảng ủy UBND phường Phú Thuận tổ chức lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1980 – 19-5-2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, 17 đảng viên phường Phú Thuận đã nhận Huy hiệu 30, 40, 45, 50 và 65 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Thoại, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Phú Thuận, bày tỏ những đảng viên nhận huy hiệu Đảng là tấm gương sáng, “cây cao bóng cả” cho các thế hệ đảng viên noi theo.

Ông Nguyễn Đăng Thoại, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Phú Thuận, trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Ông Thoại cho biết trong năm 2026, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được tăng cường, tổ chức thực hiện.

Trên lĩnh vực đô thị, quản lý đất đai, xây dựng và môi trường, phường tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm và đạt được những kết quả tích cực; chủ động đề xuất lập quy hoạch phân khu theo địa giới hành chính và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 phù hợp với yêu cầu phát triển thực tiễn của địa phương...

Phường Phú Thuận khai mạc Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phường cũng đã hoàn thành sửa chữa, đưa vào sử dụng trụ sở các khu phố; đồng thời triển khai cải tạo trụ sở UBND phường và đề xuất các dự án giáo dục đủ điều kiện khởi công trong năm 2026.

“Mỗi cán bộ, đảng viên trẻ cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, sáng tạo” – ông Thoại nêu.

Dịp này, Đảng ủy phường Phú Thuận khai mạc Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và kỷ niệm 1 năm thành lập phường Phú Thuận.

Hội thi được ứng dụng công nghệ số thông qua thi trực tuyến. Không chỉ tìm hiểu về Bác, hội thi còn là diễn đàn để mỗi cán bộ, nhân dân đóng góp ý tưởng, đề xuất, hiến kế thiết thực nhằm cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển địa phương.

Hội thi mở rộng phần thi vẽ tranh cho học sinh Mầm non và Tiểu học với chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi”, “phường Phú Thuận của em” nhằm bồi đắp tình yêu quê hương, lòng kính yêu Bác Hồ cho thế hệ măng non.