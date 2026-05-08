Lãnh đạo TP.HCM biểu dương các sở ngành làm việc với 'tốc độ tên lửa' 08/05/2026 17:46

(PLO)- Trong 4 tháng đầu năm, TP.HCM đã khởi công 10 dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn gần 520.000 tỉ đồng (xấp xỉ 20 tỉ USD).

Chiều 8-5, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5-2026.

Chủ trì hội nghị là ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin UBND TP.HCM

Biểu dương sở ngành làm việc "như tên lửa"

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh, nhìn nhận 4 tháng đầu năm 2026, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực rất lớn của các sở, ngành, địa phương. Trong đó, đáng chú ý, thu ngân sách đạt hơn 40%, thu hút FDI tăng 127%.

Trong 4 tháng đầu năm, TP đã khởi công 10 dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn gần 520.000 tỉ đồng, tức xấp xỉ 20 tỉ USD, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế TP.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin UBND TP.HCM

“Đây là sự nỗ lực rất lớn và tôi biểu dương giám đốc các Sở Xây dựng, Tài chính, Quy hoạch – Kiến trúc, Nông nghiệp và Môi trường... Các sở, ngành và các địa phương đã làm việc với "tốc độ tên lửa", chỉ trong vài tháng mà chúng ta đã khởi công đồng loạt các dự án” – ông Dinh nói, đồng thời cho biết việc này đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp về việc TP có thể giải quyết nhanh, thậm chí rất nhanh các thủ tục hành chính.

Theo ông Dinh, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã cam kết với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc thu ngân sách đạt 1 triệu tỉ đồng và tăng trưởng đạt hai con số. Thành ủy, UBND TP.HCM cũng ban hành kế hoạch, các cơ quan, đơn vị phải bám sát để đạt được chỉ tiêu này.

Phải giải ngân cho được 100%

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh đề nghị cơ quan, đơn vị thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc TP.HCM đi đầu, biến các nghị quyết chiến lược của Trung ương thành thực tiễn sinh động; không dừng ở chương trình, kế hoạch mà phải kiến tạo mô hình phát triển.

Cạnh đó, tập trung khơi thông các nguồn lực về đất đai, tài sản công, quy hoạch, nhà ở và đô thị.

“Rõ ràng mục tiêu tăng trưởng hai con số là một thách thức rất lớn đối với chúng ta. 10 dự án trị giá 520.000 tỉ đồng này đã khởi công rồi, nhưng làm sao để giải ngân? Tiền phải được đưa ra xã hội thì mới quay vòng và tạo đà phát triển” – ông Dinh đặt vấn đề.

Theo ông, để làm được điều này, công tác giải quyết thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước. Song song đó việc định giá đất phải đẩy nhanh tiến độ.

TP.HCM vừa khởi công Trung tâm Chính trị - Hành chính TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông đề nghị Sở Tài chính phải xây dựng kịch bản về điều hành tăng trưởng và thu ngân sách năm 2026. Từ nay đến tháng 6-2026, phải đạt thu ngân sách 500.000 tỉ đồng. Đồng thời, phải tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên bằng cách giảm chi thường xuyên xuống dưới 50% và phấn đấu tăng chi đầu tư lên trên 50%. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 là chi đầu tư phát triển tiệm cận 70%, tức là chi thường xuyên chỉ còn 30%.

Về giải ngân đầu tư công, Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh cho biết TP.HCM nhấn mạnh đây là chỉ tiêu đóng góp rất lớn vào tăng trưởng. Năm ngoái, TP.HCM giải ngân được 93,5%. “Tôi đề nghị chúng ta không dùng từ phấn đấu giải ngân 100% nữa mà phải giải ngân cho đạt 100%. Chúng ta không nói phấn đấu hay quyết tâm mà đây là nhiệm vụ bắt buộc phải làm, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rồi” – ông nhấn mạnh.

Ông cũng đề nghị rà soát lại việc thành lập các ban quản lý dự án tại phường, xã để sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động. Theo ông, các địa phương vừa được bàn giao danh mục công trình dự án, Vừa qua, trong cuộc họp về đầu tư công, Chủ tịch UBND TP.HCM đã kết luận: Trong quý II, chúng ta phải đạt 40% tỉ lệ giải ngân. Nếu xã, phường, chủ đầu tư nào không đạt thì sẽ bị đánh giá.

Liên quan đến các dự án khởi công chào mừng 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Dinh cho biết có một số dự án như cao tốc đô thị Hồ Tràm – sân bay Long Thành, công viên văn hóa bến Nhà Rồng - Khánh Hội, cầu Bình Tiên, tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, cầu Thủ Thiêm 4, dự án cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương cùng các dự án nhà ở xã hội…

Ông giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành lập sơ đồ chi tiết, rà soát xem các thủ tục còn lại cần thực hiện những gì để đảm bảo tiến độ khởi công.

Cũng theo ông Dinh, vừa qua TP.HCM đã có báo cáo, đánh giá về Nghị quyết 31 để gửi Bộ Chính trị. Hiện TP đang xây dựng một Nghị quyết mới về phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, thay thế Nghị quyết 31. Ông đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ phải tập trung hoàn thiện nội dung Nghị quyết này, chuẩn bị sẵn sàng các chương trình hành động cũng như kế hoạch thực hiện của UBND TP.

Ông cũng giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ngành, chuyên gia và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án Luật Đô thị đặc biệt.

Ngoài ra, TP.HCM xác định quý II-2026 là cao điểm về cải cách thủ tục hành chính. Do vậy, cần triển khai hiệu quả, kịp thời 8 Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

“Chúng ta thường nhắc đến việc cắt giảm thủ tục hành chính, nhưng trên thực tế, dù có làm thực chất nhưng để gọi là hiệu quả và để người dân cũng như doanh nghiệp thực sự được thụ hưởng thì đâu đó chúng ta vẫn làm chưa tốt” – Phó Chủ tịch TP.HCM nhìn nhận.

Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh cũng nhấn mạnh cần tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động, chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, cơ chế vận hành, cơ quan giám sát, sản phẩm tài chính và thu hút nhà đầu tư. Đẩy nhanh Đề án Khu Thương mại Tự do gắn với Cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, phát triển hệ thống logistics, cảng biển, dịch vụ quốc tế và tăng cường liên kết vùng. Bởi đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa sống còn trong việc mở rộng không gian tăng trưởng, tăng cường năng lực cạnh tranh và nâng tầm vị thế của TP…