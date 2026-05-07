TP.HCM: Hơn 4 triệu hồ sơ hành chính được giải quyết trước hạn 07/05/2026 18:07

(PLO)- Tại TP.HCM, trong hơn 4,12 triệu hồ sơ đã giải quyết, có trên 4,04 triệu hồ sơ được xử lý trước hạn; số hồ sơ quá hạn chiếm tỉ lệ rất thấp.

Chiều 7-5, tại họp báo thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Trần Quang Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM, thông tin về một số kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Theo ông Trần Quang Thái, công tác này đã có chuyển biến rõ nét theo hướng hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Điểm thay đổi quan trọng nhất là TP đã từng bước chuyển từ phương thức xử lý truyền thống sang mô hình vận hành trên môi trường số. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được triển khai thống nhất, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Nhờ đẩy mạnh tự động hóa và liên thông dữ liệu, nhiều khâu xử lý được rút gọn, giảm thao tác thủ công và rút ngắn thời gian giải quyết. Đặc biệt, TP.HCM đã hoàn thành triển khai thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới đối với 100% thủ tục đủ điều kiện.

Một kết quả nổi bật khác là sự phát triển mạnh của dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay, TP cung cấp 1.636 thủ tục dưới hình thức trực tuyến toàn trình, đạt tỉ lệ hơn 80%.

Song song đó, TP.HCM triển khai nhiều giải pháp khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến như miễn lệ phí online, tích hợp 100% tài khoản định danh điện tử VNeID. Điều này giúp quy trình trở nên thuận tiện và an toàn hơn.

Ông Trần Quang Thái cho biết hiệu quả chuyển đổi số thể hiện rõ qua cơ cấu hồ sơ. Tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt hơn 4,28 triệu, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm hơn 3,26 triệu, tương đương khoảng 76%.

“Con số này cho thấy người dân và doanh nghiệp đang ngày càng tin tưởng, ưu tiên lựa chọn phương thức trực tuyến thay vì nộp hồ sơ trực tiếp như trước đây”, ông Thái nói.

Theo ông, không chỉ tăng về số lượng, chất lượng giải quyết cũng cải thiện đáng kể. Trong hơn 4,12 triệu hồ sơ đã giải quyết, có trên 4,04 triệu hồ sơ xử lý trước hạn; số hồ sơ quá hạn chỉ chiếm tỉ lệ rất thấp. Kết quả này phản ánh hiệu quả của việc tái cấu trúc quy trình, cắt giảm khâu trung gian và khai thác dữ liệu dùng chung.

Hiện nay, tỉ lệ số hóa hồ sơ và cấp kết quả điện tử của TP đạt trên 91%, tỉ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt trên 92%. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp tiếp tục duy trì ở mức rất cao. Theo Bộ chỉ số phục vụ, TP.HCM đạt mức hài lòng 99,44% trong giai đoạn cuối năm 2025 và đạt 100% trong những tháng đầu năm 2026.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn khó khăn do sự chưa đồng bộ giữa một số hệ thống của bộ, ngành Trung ương; đôi lúc phát sinh lỗi kỹ thuật. TP đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để khắc phục, hoàn thiện hệ thống theo hướng thông suốt và thân thiện hơn.