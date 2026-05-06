TP.HCM đánh giá việc bố trí cán bộ, xử lý trụ sở sau 1 năm sáp nhập phường, xã 06/05/2026 17:56

(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, làm rõ kết quả nổi bật cũng như hạn chế, khó khăn.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn.

Theo UBND TP.HCM, mục đích đợt sơ kết nhằm làm rõ những kết quả nổi bật, điển hình; chỉ ra hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sâu sắc.

TP.HCM sẽ sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền 2 cấp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trên cơ sở đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của giai đoạn 2026-2030 để tiếp tục hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, đặc biệt là cấp xã, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu phát triển của TP trong giai đoạn mới.

UBND TP.HCM yêu cầu việc sơ kết phải được tiến hành nghiêm túc, khoa học, bảo đảm phản ánh đầy đủ, đúng thực tiễn, đúng hiệu quả triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Tránh bệnh thành tích, hình thức, đánh giá chung chung.

Việc sơ kết gắn với rà soát thể chế, chính sách, tổ chức bộ máy, biên chế, phân cấp, phân quyền, tài chính, tài sản công...

Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM đề nghị sở, ngành, địa phương báo cáo, tập trung vào một số nội dung trọng tâm.

Về phân cấp, ủy quyền, các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá việc phân định thẩm quyền của TP và cấp xã khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đánh giá tính khả thi các nhiệm vụ, thẩm quyền thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ đã phân cấp, phân quyền từ trung ương xuống địa phương; những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ, thẩm quyền được phân cấp, phân quyền từ trung ương đề nghị tiếp tục tháo gỡ, ban hành văn bản hướng dẫn.

Đồng thời, đánh giá nhiệm vụ, nội dung thuộc TP đã phân cấp, ủy quyền cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP và cấp xã gắn với cải cách thủ tục hành chính; những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các nhiệm vụ, thẩm quyền được phân cấp, phân quyền cần tiếp tục tháo gỡ, ban hành văn bản hướng dẫn.

Về tổ chức bộ máy và nhân sự, đánh giá tình hình, kết quả sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quản lý của các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là việc điều chỉnh các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ công (như ban quản lý, các trung tâm…); việc kiện toàn cơ quan chuyên môn thuộc TP, cấp xã và trung tâm phục vụ hành chính công các cấp.

UBND TP.HCM đề nghị chú trọng đánh giá mức độ hiệu quả hoạt động, sự phù hợp trong quy định về chức năng, nhiệm vụ sau khi sắp xếp; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức này.

Đánh giá tổng thể việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập đơn vị sự nghiệp, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Đặc biệt là hiệu quả sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cấp xã sau sắp xếp.

“Đánh giá mức độ phù hợp giữa vị trí việc làm với trình độ năng lực của cán bộ, công chức, viên chức; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ này trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đánh giá tình hình bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã làm nhiệm vụ hỗ trợ cho hoạt động của hệ thống chính trị tại đơn vị hành chính cấp xã từ ngày 1-7-2025 đến nay” - kế hoạch nêu.

UBND TP cũng đề nghị đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả vận hành của tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức năng quản trị, kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân, nhất là trong việc cung ứng dịch vụ công.

Làm rõ mức độ thông suốt, liên thông trong xử lý công việc giữa các cấp, các cơ quan; chất lượng, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; khả năng thích ứng của bộ máy và đội ngũ sau sắp xếp.

Bên cạnh đó, TP.HCM đánh giá việc triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, VneID, thanh toán điện tử; tỉ lệ cấu hình thủ tục hành chính, mức độ liên thông, hoạt động của Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đánh giá tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo các mức độ và kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng nhấn mạnh phải đánh giá việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cho chính quyền cấp xã sau sắp xếp; việc xử lý, sử dụng cơ sở nhà đất, trang thiết bị, xe công, tài sản công, trụ sở làm việc,...

UBND TP.HCM yêu cầu sở, ngành, địa phương gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 8-5 để tổng hợp, tham mưu UBND TP.