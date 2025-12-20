Cán bộ trẻ TP.HCM hiến kế gỡ 'điểm nghẽn' cho chính quyền địa phương 2 cấp 20/12/2025 06:53

(PLO)- Cán bộ trẻ của phường, xã tại TP.HCM đã đảm nhiệm vai trò hạt nhân trong chuẩn hóa biểu mẫu, số hóa hồ sơ, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, vận hành hệ thống một cửa... khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chiều 19-12, Đoàn UBND TP.HCM tổ chức tọa đàm “Nâng cao vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiên phong, trách nhiệm, hiến kế thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.

Toàn cảnh tọa đàm.

Vai trò nòng cốt của cán bộ trẻ

Tại tọa đàm, anh Võ Thanh Cường, Bí thư Chi đoàn UBND phường Thuận An, nhìn nhận việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu rất cao về tính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Đồng thời, mô hình mới đòi hỏi phương thức quản trị mới, điều hành theo dữ liệu, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, xử lý công việc nhanh hơn, minh bạch hơn.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ CBCCVC trẻ có lợi thế về khả năng thích ứng, năng lực công nghệ, tinh thần đổi mới; nếu được tổ chức, dẫn dắt và trao cơ hội đúng cách sẽ trở thành lực lượng xung kích góp phần hiện thực hóa mục tiêu của mô hình mới.

Tuy nhiên, anh Cường cũng nhìn nhận khối lượng công việc được phân bổ về cơ sở tăng lên đáng kể; cơ sở hạ tầng, dữ liệu liên thông chưa đồng bộ, kỹ năng số hóa không đều; quy trình thay đổi nhanh dễ phát sinh tâm lý ngại đổi mới, ngại sai. “Điều này đôi khi làm giảm động lực của đội ngũ trẻ” – anh Cường nói.

Nhìn nhận vai trò nòng cốt của cán bộ trẻ trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Chi đoàn UBND phường Thuận An cho biết cán bộ trẻ của phường đã nâng cao chất lượng phục vụ, từ làm theo thói quen sang làm theo quy trình, chuẩn đầu ra; từ xử lý thủ công sang ứng dụng số hóa. Mỗi cán bộ trẻ là một điểm sáng về tác phong, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, góp phần củng cố niềm tin của người dân.

Đoàn phường Bình Dương cho biết đã tích cực hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính.

Đồng thời, đội ngũ này đảm nhiệm vai trò hạt nhân trong chuẩn hóa biểu mẫu, số hóa hồ sơ, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, vận hành hệ thống một cửa, đề xuất cải tiến quy trình, giảm thời gian xử lý. “Đây là trục công việc trực tiếp nâng hiệu quả vận hành mô hình 2 cấp” – anh Cường nói và cho biết cán bộ trẻ phường Thuận An còn là nguồn lực quan trọng để hình thành các sáng kiến đơn giản hóa thủ tục hành chính, “một lần khai – nhiều lần dùng”…

Đồng hành, hỗ trợ người dân từ cơ sở

Anh Lữ Văn Giang, Phó Bí thư Đoàn phường Bình Dương, cho biết ngay sau khi thành lập phường, Đoàn phường đã thành lập đội thanh niên tình nguyện gồm 30 đoàn viên tích cực tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân khi đến làm thủ tục hành chính; hướng dẫn sử dụng các ứng dụng Công dân số TP.HCM, VNeID, VssID…

Bên cạnh đó, phường triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính” nhằm giúp người dân thuận lợi hơn trong việc giải quyết thủ tục vào ngày cuối tuần; thành lập các đội hình tổ công nghệ số vì cộng đồng, hỗ trợ người dân ngay tại các khu phố.

Theo anh Giang, Đoàn phường còn thành lập các đội hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các khu trọ trên địa bàn; xây dựng các video tuyên truyền về thủ tục hành chính để người dân dễ tiếp cận.

Kiến nghị sát thực từ cán bộ trẻ

Tại tọa đàm, nhiều CBCCVC trẻ đã chia sẻ khó khăn trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đưa ra các kiến nghị cụ thể.

Anh Lê Quang Thắng, Chuyên viên Phòng Địa phương, Phó Bí thư Chi đoàn 2, Đoàn Sở Tài chính TP.HCM, cho biết trong bối cảnh nhiều địa phương đang chịu áp lực công việc lớn, các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính – ngân sách có nguy cơ phát sinh tình trạng ùn tắc hồ sơ, số liệu và khâu phê duyệt nếu thiếu quy trình mẫu, hướng dẫn thống nhất và cơ chế phối hợp chặt chẽ.

Đoàn Sở Tài chính TP.HCM đề nghị bố trí đủ nguồn lực cho địa phương.

Bên cạnh đó, việc dữ liệu chưa liên thông đầy đủ dẫn đến tình trạng nhập liệu thủ công, sai lệch số liệu, chậm tổng hợp báo cáo, làm gia tăng rủi ro sai sót trong phân loại mục lục ngân sách, chứng từ và biểu mẫu.

Anh Thắng cũng cho rằng cơ chế tài chính chưa đủ linh hoạt, nhiều khoản chi cho cơ sở vẫn phải phụ thuộc cấp trên, gây khó khăn trong xử lý các nhiệm vụ phát sinh hoặc đầu tư các hạng mục hạ tầng quy mô nhỏ nhưng thiết yếu.

Từ thực tế trên, Đoàn Sở Tài chính kiến nghị UBND TP và các cơ quan tham mưu ưu tiên bố trí đủ nguồn lực cho địa phương trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là kinh phí cho chuyển đổi số, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và đầu tư trang thiết bị phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, nghiệp vụ tài chính – ngân sách tại cấp xã.

Cùng với đó, cần đẩy nhanh xây dựng và hoàn thiện hệ thống dữ liệu dùng chung, tăng cường liên thông dữ liệu phục vụ điều hành ngân sách, quản lý tài sản công và theo dõi đầu tư công, nhằm hạn chế nhập liệu thủ công, giảm sai sót và nâng cao chất lượng tham mưu.

Đoàn Sở Xây dựng kiến nghị bố trí biên chế để quản lý trật tự xây dựng.

Ngoài ra, TP cần sớm hoàn thiện các cơ chế tài chính – ngân sách theo hướng linh hoạt hơn cho cấp cơ sở, xác định rõ ngưỡng chi tiêu được tự quyết trong giai đoạn đầu triển khai mô hình mới.

Đại diện Đoàn Sở Xây dựng TP cũng kiến nghị một số nội dung nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, tránh chồng chéo với quản lý trật tự xây dựng trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cụ thể, đề xuất xã, phường tăng cường kiểm tra thực địa, xây dựng quy trình giám sát chủ động, ứng dụng công nghệ trong theo dõi hiện trạng xây dựng; đồng thời bố trí đủ biên chế, đào tạo chuyên sâu cho lực lượng quản lý trật tự xây dựng tại cơ sở.

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện quy trình tạm dừng, đình chỉ, cưỡng chế theo hướng rút gọn, bảo đảm kịp thời và đúng pháp luật; xây dựng cơ sở dữ liệu trật tự xây dựng thống nhất, liên thông, tích hợp bản đồ số và hình ảnh hiện trường để phục vụ công tác quản lý.