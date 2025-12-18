Mời Nhân dân bình chọn 10 dấu ấn nổi bật của TP.HCM năm 2025 18/12/2025 18:17

(PLO)- TP.HCM mời nhân dân, công chúng tham gia góp ý, bình chọn 10/13 dấu ấn nổi bật của TP.HCM năm 2025. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 21-12.

Ngày 18-12, Sở Văn hóa và Thể Thao TP.HCM đã có công văn khẩn về việc lấy ý kiến công chúng để bình chọn các dấu ấn nổi bật của TP.HCM năm 2025.

Theo đó, Hội đồng bình chọn dấu ấn nổi bật của TP.HCM năm 2025 đã chọn 13 dấu ấn nổi bật do các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan báo chí đề cử, trên cơ sở các tiêu chí đã ban hành.

Qua đó, đề nghị các cơ quan thông tin, tuyên truyền để công chúng tham gia góp ý, bình chọn, lựa chọn 10/13 dấu ấn nổi bật của TP.HCM năm 2025. Thời gian lấy ý kiến công chúng đến hết ngày 21-12.

Cụ thể, 13 dấu ấn cần lấy ý kiến công chúng như sau:

1. TP.HCM mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Từ ngày 1-7, TP.HCM đã mở rộng quy mô với sự sáp nhập tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo thành một siêu đô thị có diện tích hơn 6.772 km2 và dân số trên 14 triệu người. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng, định hướng xây dựng TP.HCM trở thành một “siêu đô thị quốc tế”, với việc hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”.

TP.HCM thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Mục tiêu đến năm 2030, TP sẽ trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 TP toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tốt trên thế giới. Tầm nhìn đến năm 2045, nằm trong nhóm 100 TP tốt nhất thế giới, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cùng với cả nước, TP.HCM cũng đã thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7. Sau sáu tháng triển khai, đến nay, nhiều vấn đề về tổ chức, quy chế hoạt động, thể chế đã cơ bản ổn định, đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp.

2. Triệu con tim hướng về ngày hội 50 năm thống nhất non sông

Năm 2025 là cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của TP.HCM, khi TP và cả nước chào đón kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Cán bộ, chiến sĩ đi trong vòng tay nhân dân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Hàng loạt sự kiện đặc sắc như: Con đường nhiếp ảnh, Lễ hội ánh sáng, trình diễn thiết bị bay không người lái (drone), Thuyền hoa đăng, Pháo hoa nghệ thuật, Thể thao dưới nước, Chương trình nghệ thuật tại TP Thủ Đức và các quận, huyện, cùng nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục, đền ơn đáp nghĩa dành cho gia đình chính sách và cá nhân có công,…

Đặc biệt, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30-4 được xem là sự kiện lớn, đặc biệt và tập hợp được đông đảo nhân dân chưa từng có kể từ khi đất nước thống nhất ở TP.HCM.

Sự kiện với sự tham gia của nhiều lực lượng, đơn vị ở trung ương và TP.HCM. Nhưng, nòng cốt để làm nên thành công chính là Nhân dân - với hàng triệu con tim hướng về ngày hội 50 năm thống nhất non sông.

3. Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Đại hội của niềm tin, tầm nhìn và hành động

Từ ngày 13-10 đến ngày 15-10, TP.HCM tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là một kỳ đại hội mang tính lịch sử, với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: BTC

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I không chỉ là bước khởi đầu cho một chương mới của TP sau sáp nhập, mà còn là dấu mốc quan trọng mở ra tầm nhìn lớn của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình sáng tạo, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

4. Nhanh chóng hoàn thiện thể chế, tạo động lực mạnh mẽ để TP.HCM phát triển trong giai đoạn mới

Ngay sau khi sáp nhập, chính quyền TP.HCM đã tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế để sớm đưa TP.HCM mới đi vào vận hành ổn định, hiệu lực, hiệu quả; tạo ra những động lực mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023. Ảnh: PHẠM THẮNG

Để tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo động lực phát triển bứt phá cho siêu đô thị, TP.HCM đã tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, với nhiều cơ chế, chính sách vượt trội.

Cùng với đó, HĐND TP.HCM đã quyết nghị 217 nghị quyết làm nền tảng để chính quyền TP vận hành nhiều cơ chế, chính sách mới, góp phần thúc kinh tế - xã hội phát triển, cũng như nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Những nỗ lực rất lớn của TP.HCM trong việc tập trung hoàn thiện thể chế đã góp phần rất quan trọng để chính quyền TP vận hành ổn định, hiệu lực, hiệu quả trong năm 2025; tạo ra “bộ khung” vững chắc và linh hoạt để TP bứt phá trong năm 2026 và cho cả giai đoạn tiếp theo.

5. TP.HCM phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện nét đẹp của TP nghĩa tình

Chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn” đã tạo nên dấu ấn sâu sắc, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc với các hoạt động đa dạng, phong phú và thiết thực.

Nhiều chương trình an sinh xã hội của MTTQ TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Thông qua các hoạt động trao tặng phương tiện sinh kế, tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, MTTQ Việt Nam TP.HCM và các xã, phường, đặc khu đã tổ chức chăm lo cho người dân với tổng giá trị hơn 84 tỉ đồng. Đồng thời, tổ chức chăm lo Tết với hơn 367.036 suất quà với tổng kinh phí hơn 265,179 tỉ đồng, xây dựng, sửa chữa 899 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá hơn 44,8 tỉ đồng…

Trước, trong và sau Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã trao trên 40 tỉ đồng hỗ trợ an sinh xã hội tại 168 xã, phường, đặc khu; vận động hơn 4,5 tỉ đồng ủng hộ nhân dân Cuba, gần 68 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ…

6. Kinh tế TP phát triển nhảy vọt, ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế

Kinh tế TP tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng nhảy vọt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định. GRDP năm 2025 ước tăng khoảng 8,03%, quy mô nền kinh tế đạt gần 2,97 triệu tỉ đồng, đóng góp khoảng 23,5% GDP cả nước.

Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 8.755 USD, cho thấy tăng trưởng không chỉ mở rộng về quy mô mà còn thẩm thấu vào chất lượng sống của người dân. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước vượt mốc 800.000 tỉ đồng, vượt kế hoạch đề ra, tạo dư địa quan trọng để TP tiếp tục đầu tư cho hạ tầng, an sinh xã hội và các chương trình phát triển dài hạn…

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị triển khai Nghị quyết về Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Điểm nhấn có ý nghĩa chiến lược là việc TP.HCM chính thức ra mắt và từng bước hình thành Trung tâm tài chính quốc tế.

7. Khánh thành Metro số 1 và hàng loạt dự án trọng điểm được khởi công, khánh thành

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của TP.HCM với hàng loạt công trình hạ tầng, giao thông, đô thị được khánh thành và đưa vào hoạt động, tạo nên diện mạo mới hiện đại và văn minh.

Chính thức vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên ở TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trong đó, dấu mốc lịch sử là metro số 1 (tuyến Bến Thành – Suối Tiên) được khánh thành vào ngày 9-3, đưa vào khai thác thương mại, là tuyến tàu điện ngầm đầu tiên của TP.

TP cũng khánh thành và thực hiện hàng loạt dự án trọng điểm khác như: dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa; dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM; dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, phường Vũng Tàu; kênh Nước Đen, Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên, bờ Bắc kênh Đôi;…

8. Du lịch TP.HCM bứt phá toàn diện – nâng tầm quốc tế

Năm 2025 đánh dấu bước bứt phá toàn diện của du lịch TP.HCM khi TP tiên phong triển khai mô hình “sự kiện trong sự kiện”, lần đầu tổ chức đồng thời bốn hoạt động quốc tế quy mô lớn gồm ITE HCMC 2025, Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các TP Toàn cầu (TPO) lần thứ 12, Vietnam International Sourcing và Diễn đàn Xuất khẩu TP.HCM.

Qua đó, hình thành Tuần lễ Kinh tế – Du lịch Quốc tế, đưa Việt Nam trở thành tâm điểm hợp tác, xúc tiến đầu tư và đối thoại chính sách của khu vực…

9. Quyết liệt chuyển đổi số, tiên phong trong mô hình trường học số, bệnh viện số, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân

TP.HCM đã triển khai cuộc cách mạng chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ từ chính quyền, giáo dục, y tế, khẳng định rõ định hướng phát triển dựa trên dữ liệu, công nghệ và phục vụ Nhân dân.

Về chính quyền số, TP đã hợp nhất thành công hạ tầng và các nền tảng số dùng chung, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ công liên tục, thông suốt. Các mô hình “Trạm công dân số”, kiosk tự phục vụ, robot thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đã góp phần hình thành hình ảnh một chính quyền hiện đại, minh bạch, gần dân, lấy người dân làm trung tâm.

Về y tế, 99% bệnh viện và 163/164 cơ sở y tế trên địa bàn TP đã triển khai bệnh án điện tử; 2,9 triệu sổ sức khỏe điện tử được tích hợp trên VNeID; công nghệ AI được ứng dụng hiệu quả trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh tại các bệnh viện tuyến cuối…

Trong lĩnh vực giáo dục, TP.HCM triển khai mô hình “Trường học số” - hệ sinh thái giáo dục số toàn diện, nơi các yếu tố thể chế số, cơ sở vật chất số, dữ liệu số, nhân lực số, quản trị số và giáo dục số được tích hợp và vận hành đồng bộ…

10. TP.HCM đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, TP.HCM đã đưa vào vận hành Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP, thể hiện quyết tâm xây dựng đô thị sáng tạo và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quy mô lớn, có sức lan tỏa và cạnh tranh cao.

Đóng góp của khoa học và công nghệ cho tăng trưởng ngày càng rõ nét. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 59% vào tăng trưởng GRDP, phản ánh sự chuyển dịch thực chất sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và đổi mới. TP.HCM đứng thứ hai cả nước về số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ, với 37,8% doanh nghiệp trên địa bàn có hoạt động đổi mới sáng tạo.

TP hiện chiếm hơn 50% số lượng startup cả nước, quy tụ trên 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, cùng 18 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, 55 cơ sở ươm tạo, gần 200 doanh nghiệp khoa học và công nghệ và nhiều không gian sáng tạo mở. TP.HCM đứng thứ ba Đông Nam Á về giá trị hệ sinh thái khởi nghiệp, đạt 5,22 tỉ USD, và xếp hạng 110/1.000 TP có hệ sinh thái năng động nhất thế giới…

11. TP.HCM – TP Điện ảnh của UNESCO và dấu ấn văn hóa, thể thao đầy tính sáng tạo

Năm 2025, TP.HCM được UNESCO công nhận là TP sáng tạo điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định vai trò trung tâm năng động của điện ảnh Việt Nam.

Danh hiệu này ghi nhận năng lực sáng tạo của TP với 935 doanh nghiệp, hơn 9.000 lao động trong lĩnh vực điện ảnh – truyền hình, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp điện ảnh.

Ngay sau đó, TP.HCM đã thể hiện sự chủ động qua thành công của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, ra mắt Cẩm nang TP.HCM – Điểm đến sản xuất phim và tổ chức nhiều hội thảo về chính sách, hạ tầng và mô hình phát triển điện ảnh...

12. Lực lượng vũ trang TP.HCM giữ vững quốc phòng, an ninh, lập nhiều chiến công, thành tích, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, cùng yêu cầu ngày càng cao từ các sự kiện chính trị, đối ngoại trọng đại của đất nước và TP, lực lượng vũ trang và Công an TP.HCM đã phát huy cao độ bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công an TP.HCM đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2025. Ảnh: TRẦN LINH

Lực lượng vũ trang TP là đơn vị điển hình toàn quân trong thực hiện sắp xếp tổ chức “tinh, gọn, mạnh”; tham gia tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lan tỏa sâu rộng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và chiến sĩ Công an nhân dân.

Trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, Công an TP.HCM đã nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, không để xảy ra bị động, bất ngờ...

13. Đối ngoại TPHCM năm 2025: Nâng tầm vị thế - Thúc đẩy hợp tác – Lan tỏa niềm tin

Trên tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, TP đã tổ chức thành công hơn 70 sự kiện đối ngoại mang tầm khu vực và quốc tế trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa – du lịch.

Tiêu biểu như chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2025 (VESAK), Diễn đàn Kinh tế mùa thu, Diễn đàn Đối thoại cấp cao ASEAN – Ý, Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các TP toàn cầu (TPO), Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông Minh (ICF Global Summit)...

TP đã tiếp đón 11 đoàn nguyên thủ các nước; lãnh đạo TP đã tiến hành hơn 500 cuộc tiếp xúc với các đối tác nước ngoài…

PLO kính mời bạn đọc bình chọn 10/13 dấu ấn nổi bật của TP.HCM năm 2025 TẠI ĐÂY.