Vụ 130 tấn thịt lợn bệnh: Lời giải trình mâu thuẫn của Công ty Đồ hộp Hạ Long 09/01/2026 18:41

(PLO)- Trong khi Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khẳng định lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất thì nguồn tin từ cơ quan chức năng Hải Phòng lại phản ánh ngược lại.

Những ngày qua, thông tin hơn 130 tấn thịt lợn bệnh, nhiễm dịch tả lợn châu Phi nằm trong kho lạnh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) chờ sản xuất khiến dư luận quan tâm.

Ngày 8-1, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đã có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nguồn nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, thông tin trong công văn này có dấu hiệu mâu thuẫn với tư liệu mà chúng tôi thu thập cũng như thông tin từ cơ quan chức năng.

Chưa đưa lợn bệnh, nhiễm dịch vào sản xuất?

Halong Canfoco khẳng định chín đối tượng bị bắt giữ, khởi tố đều là cá nhân bên ngoài. Họ không phải người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên công ty.

Trụ sở Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: NS

"Công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra", công ty này khẳng định.

Theo công văn giải trình, ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9-2025, Halong Canfoco đã chủ động báo cáo cơ quan chức năng. Công ty thực hiện cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu.

Đơn vị này cũng rà soát lại quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào, lựa chọn nhà cung cấp để phòng ngừa rủi ro. Công ty xác định đây là sự cố nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh ngắn hạn.

"Tuy nhiên, toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường. Các sản phẩm đang lưu thông đều đáp ứng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt", văn bản của công ty nhấn mạnh.

Nhiều thành phẩm từ lợn bệnh đã bị tiêu hủy

Dù Halong Canfoco khẳng định lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất nhưng có nhiều sản phẩm từ lợn bệnh đã ra lò và bị tiêu hủy.

Cụ thể, hàng hóa dương tính virus dịch tả lợn châu Phi tại kho lạnh công ty gồm hơn 1 tấn thịt lợn do Lê Bá Doanh, Bùi Đức Trọng cung cấp. Hơn 132 kg thịt lợn nạc do Bùi Đức Trọng mua của Lê Bá Danh, Trịnh Hà Việt rồi bán cho công ty.

Đáng chú ý, hơn 4 tấn chả giò rế, hơn 3 tấn chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn do Bùi Đức Trọng bán cho công ty.

Pate cột đèn Hải Phòng - một trong những sản phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: Cty

Ngoài ra, hàng hóa dương tính vi khuẩn Salmonella spp bảo quản tại kho lạnh công ty gồm hơn 13 tấn bì xô heo đông lạnh do Bùi Đức Trọng bán. Hơn 8 tấn da gà đông lạnh nhập khẩu, hơn 3 tấn thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu.

Sản phẩm đồ hộp chế biến từ thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi do hộ kinh doanh Bùi Đức Trọng cung cấp gồm: Pate cột đèn loại 90g/hộp (134 thùng lẻ 10 hộp); Pate cột đèn loại 150g/hộp (156 thùng lẻ 23 hộp).

Tổng số pate cột đèn tiêu hủy có trọng lượng hơn 1,7 tấn. Toàn bộ số thực phẩm này đã được cơ quan chức năng Hải Phòng tiêu hủy hồi tháng 11-2025.

Như PLO đã đưa tin, ngày 8-9-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng bắt giữ Lê Bá Doanh (49 tuổi) và Trịnh Hà Việt (35 tuổi). Hai người này vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn ôi thiu, dương tính virus dịch tả lợn châu Phi vào các cơ sở chế biến.

Kết quả xét nghiệm xác định mẫu thịt lợn trên xe của Doanh, Việt và trong kho lạnh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long dương tính virus dịch tả lợn châu Phi. Công an đã niêm phong bốn kho chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Ngày 12-9-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP khởi tố vụ án. Đến ngày 24-12-2025, cơ quan này khởi tố chín bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn bệnh.

Các bị can gồm: Bùi Đức Trọng (47 tuổi), Lê Bá Doanh (49 tuổi, cùng trú Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (46 tuổi), Nguyễn Thị Lan (49 tuổi, cùng trú Hưng Yên).

Nhóm bị can còn lại gồm Đinh Thị Nghị (44 tuổi), Nguyễn Bình Loan (58 tuổi), Phạm Xuân Toan (51 tuổi), Nguyễn Gia Đạt (55 tuổi, cùng trú Hưng Yên) và Trịnh Hà Việt (35 tuổi, trú Hải Phòng).