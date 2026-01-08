Công an Hải Phòng thông tin vụ 130 tấn thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi 08/01/2026 12:35

(PLO)- Qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, công an Hải Phòng phát hiện 2 xe ô tô vận chuyển thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và mở rộng điều tra, phát hiện hơn 130 tấn thịt nhiễm bệnh tại kho của công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Ngày 8-1, công an TP Hải Phòng đã có thông tin cụ thể về vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được phát hiện trong kho của công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8-9-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (49 tuổi, trú tại, phường An Biên, TP Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (35 tuổi, trú tại xã Hà Nam, TP Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch Tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các Công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt lợn lấy trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long dương tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.

Trụ sở công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: ĐX

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty CP đồ hộp Hạ Long, Công an TP đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Đến ngày 12-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP đã ra Quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

3 tháng sau, đến ngày 24-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP khởi tố đối với 9 bị can gồm: Bùi Đức Trọng (47 tuổi, trú tại phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng); Lê Bá Doanh (49 tuổi, trú phường An Biên, TP. Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (46 tuổi, trú tại xã Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (49 tuổi, trú xã Đông Hưng, Hưng Yên).

Các bị can bị khởi tố trong vụ việc. Ảnh: CAHP

Cùng với đó khởi tố Đinh Thị Nghị (44 tuổi), Nguyễn Bình Loan (58 tuổi), Phạm Xuân Toan (51 tuổi) cùng trú tại xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên; khởi tố Nguyễn Gia Đạt (55 tuổi, trú tại xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) và Trịnh Hà Việt (35 tuổi, trú tại xã Hà Nam, TP Hải Phòng) cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi.

Theo Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y TP Hải Phòng, tổng trọng lượng thịt lợn nhiễm bệnh được cơ quan chức năng phát hiện trong kho hàng của Công ty Đồ hộp Hạ Long khoảng 126 tấn, trong đó có 2 tấn pate thành phẩm đã đóng hộp. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính, cơ quan chức năng và công ty đã phối hợp để thu hồi toàn bộ mặt hàng liên quan số nguyên liệu nhiễm bệnh trên để tiêu hủy.