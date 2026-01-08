Hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả trong kho công ty đồ hộp 08/01/2026 06:08

(PLO)- Công an TP Hải Phòng khởi tố 9 bị can trong đường dây thu mua hơn 130 tấn thịt lợn bệnh, trong đó hơn 120 tấn tập kết tại kho của một công ty cổ phần đồ hộp ở Hải Phòng.

Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện đường dây thu mua hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trong số này, hơn 120 tấn được đưa vào tập kết tại kho của một công ty đồ hộp nổi tiếng tại Hải Phòng.

Đáng chú ý, khoảng 2 tấn thịt lợn bệnh đã được doanh nghiệp này sản xuất thành thịt hộp.

Cơ quan công an xác định các đối tượng chuyên thu mua lợn ốm, lợn bệnh với giá rẻ. Sau đó, nhóm này hợp thức hóa nguồn hàng bằng các giấy tờ của cơ sở giết mổ đã đăng ký để vận chuyển, phân phối nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ hơn 120 tấn thịt nhiễm bệnh. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.