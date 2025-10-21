Bắt tạm giam chủ cơ sở trữ gần 38 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả để bán kiếm lời 21/10/2025 20:20

(PLO)- Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam Phan Văn Phòng để điều tra hành vi giết mổ, trữ đông gần 38 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ.

Một người đàn ông trữ đông gần 38 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi để chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường tại địa bàn tỉnh Phú Thọ vừa bị phát hiện, bắt giữ.

Người này là Phan Văn Phòng, 60 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ, hiện đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can Phan Văn Phòng (áo phông trắng). Ảnh: CAPT

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 21-10, qua công tác nắm tình hình tại thời điểm bùng phát dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn, nhiều hộ chăn nuôi đã tìm cách giấu dịch, bán tháo lợn nhiễm bệnh với giá rất rẻ.

Một số đầu nậu, thương lái đã thu gom lợn bệnh để giết mổ, cấp đông, đợi sau khi dịch qua đi, nguồn cung khan hiếm, giá lợn tăng cao thì đưa thịt lợn đã cấp đông từ lợn bệnh ra thị trường tiêu thụ nhằm trục lợi.

Qua xác minh, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện cơ sở giết mổ của Phan Văn Phòng có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra cơ sở tại xã Vĩnh Hưng và phát hiện nhiều khối thịt và da lợn có dấu hiệu biến đổi màu sắc, mẩn đỏ, được cất trữ tại 5 kho lạnh với tổng trọng lượng 37.484 kg.

Số thịt lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi được trữ đông. Ảnh: CAPT

Kết quả giám định của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ xác định: Toàn bộ mẫu bệnh phẩm thu giữ tại kho đông lạnh đều dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Phòng khai nhận: Từ khoảng tháng 4 đến nay, lợi dụng tình hình dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, lợn chết nhiều, Phòng đã thu mua hoặc xin lợn chết, lợn bệnh từ các hộ dân trong và ngoài xã Vĩnh Hưng với giá rẻ.

Sau đó, Phan Văn Phòng mang về xẻ thịt, tích trữ trong kho lạnh để đợi thời điểm nguồn cung khan hiếm, giá lợn tăng cao sẽ bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý.