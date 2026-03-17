Lâm Đồng: Không có vùng cấm trong xử lý xe lắp đèn, còi ưu tiên trái quy định 17/03/2026 12:31

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xử lý kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các xe lắp đèn, còi ưu tiên trái quy định.

Ngày 17-3, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành công văn gửi các đơn vị, địa phương về việc quản lý xe lắp đặt, sử dụng thiết bị đèn, còi ưu tiên.

Theo đó, thời gian qua vẫn còn tình trạng phương tiện lắp đặt, sử dụng còi, cờ, đèn ưu tiên chưa đúng quy định hoặc tự ý mua, lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên.

CSGT kiểm tra xe lắp đèn, còi ưu tiên trái qui định. Ảnh PLO.

Một số trường hợp chỉ được cấp giấy phép sử dụng cờ hiệu ưu tiên nhưng vẫn tự ý lắp còi, đèn ưu tiên không đúng quy định của giấy phép.

Để phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, UBND tỉnh nghiêm cấm cá nhân, tổ chức tự ý lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị ưu tiên cho xe không thuộc diện ưu tiên. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu buông lỏng quản lý, để xe của đơn vị sử dụng tín hiệu ưu tiên sai mục đích.

Sở Y tế được giao rà soát, kiểm tra toàn bộ xe cứu thương thuộc phạm vi quản lý. Đơn vị này cần phối hợp với Công an tỉnh tăng cường kiểm tra việc lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên đúng quy định pháp luật.

Các cơ sở y tế phải chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm và thường xuyên tập huấn cho lái xe cứu thương. Việc sử dụng tín hiệu ưu tiên phải đúng mục đích, đối tượng và tình huống, không để xảy ra tình trạng lạm dụng gây ảnh hưởng an ninh trật tự.

Công an tỉnh chủ trì tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến địa bàn. Lực lượng chức năng cần kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm xe ưu tiên vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là lỗi về lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm đúng thẩm quyền, quy trình, kiên quyết xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời, lực lượng chức năng cần kết hợp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan.