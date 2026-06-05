Xử phạt tài xế xe khách vừa lái xe vừa hát karaoke 05/06/2026 13:17

(PLO)- Khi đang lái xe khách, tài xế đã mic cầm hát karaoke để thử loa và có người quay video, đăng lên mạng xã hội.

Ngày 5-6, Trạm CSGT Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đã tìm ra tài xế và lập biên bản xử phạt hành chính người điều khiển xe khách về hành vi sử dụng thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện, không thắt dây an toàn.

Tài xế không thắt dây an toàn vừa lái xe vừa hát karaoke. Ảnh cắt từ video clip

Những ngày qua, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi về một tài xế xe khách vừa lái xe vừa cầm mic hát karaoke. Nhiều người lên tiếng cho rằng cần xử phạt nghiêm minh tài xế có hành vi vi phạm và coi thường tính mạng khi lái xe.

Tổ địa bàn Quỳnh Lưu của Trạm CSGT Diễn Châu (Nghệ An) đã tiến hành xác minh và tìm ra tài xế nêu trên là anh VVT (39 tuổi, trú Quỳnh Tam, Nghệ An) - người điều khiển xe khách mang BKS đăng ký ở Hà Nội 29B-094.xx.

Tại cơ quan công an, tài xế T khai nhận khoảng 13 giờ 45 chiều 3-6, sau khi rửa xe tại khu vực Cầu Giát (Nghệ An), anh điều khiển xe khách lưu thông trên Quốc lộ 48B để về nhà. Trên đường về gần nút giao cao tốc thuộc địa phận xã Quỳnh Sơn, anh T đã đề nghị người đi cùng mở hệ thống karaoke trên xe để kiểm tra chất lượng loa trên xe.

Anh VTT cầm micro để hát, người đi cùng sử dụng điện thoại quay lại video và đăng tải lên mạng xã hội.

CSGT đã lập biên bản đối với anh T về hai hành vi vi phạm: Dùng tay cầm và sử dụng thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ; không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường.

Theo quy định, anh T sẽ bị phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe hành vi sử dụng thiết bị điện tử khi lái xe. Hành vi không thắt dây an toàn, anh T bị xử phạt 900.000 đồng.