Bắt giữ nghi phạm cướp xe của tài xế công nghệ ở Cần Thơ 01/06/2026 11:31

(PLO)- Công an TP Cần Thơ tạm giữ Nguyễn Tuấn Toàn để điều tra hành vi cướp tài sản sau khi nghi phạm khống chế tài xế xe công nghệ, chiếm đoạt xe cùng tài sản.

Ngày 1-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tuấn Toàn (24 tuổi, ngụ xã Phong Điền) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27-5, anh Đ.Q.K (tài xế xe công nghệ mô tô điện Xanh SM) nhận chở một nam thanh niên tại khu vực trước Công ty TNHH Phúc Khởi Nguyên (đường Nguyễn Văn Linh, phường Long Tuyền).

Sau khi lên xe, người này yêu cầu anh K. di chuyển qua nhiều địa điểm trên địa bàn TP Cần Thơ, gồm khu vực chợ An Cư, chùa Phước An và tuyến đường tỉnh 922 thuộc phường Thới An Đông.

Chiếc xe bị cướp trong vụ án.

Nghi phạm cướp xe của tài xế công nghệ ở Cần Thơ.

Khi quay lại hướng trung tâm, đến khu vực cầu Bà Kè (đường Nguyễn Văn Linh, phường Thới An Đông), người này bất ngờ dùng vật không rõ loại tác động vào vùng hông anh K., khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Lợi dụng thời điểm nạn nhân mất khả năng chống cự, đối tượng chiếm đoạt xe mô tô điện nhãn hiệu EVO, biển kiểm soát 59TA-091.93 cùng một số tài sản khác, rồi tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã khẩn trương điều tra, truy xét. Đến khoảng 15 giờ ngày 30-5, lực lượng chức năng phối hợp Công an xã Phong Điền bắt giữ Nguyễn Tuấn Toàn khi đang lẩn trốn tại nhà người thân.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.