Bé trai 12 tuổi lái ô tô khiến nhiều người thót tim 31/05/2026 18:02

(PLO)- Phát hiện chủ xe quên chìa khóa trên ô tô, bé trai 12 tuổi ở Đắk Lắk đã tự lái xe đi chơi.

Ngày 31-5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip trích xuất từ camera, ghi lại cảnh một bé trai tự điều khiển ô tô di chuyển qua nhiều con hẻm, khiến người xem thót tim, lo lắng.

Thời điểm bé trai lên ô tô. Ảnh chụp màn hình

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại địa bàn phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

​Trao đổi với phóng viên, chị N.H. (33 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ), xác nhận chị là chủ xe và đã đăng tải clip hy hữu nói trên để cảnh báo.

​Theo chị H, khoảng 10 giờ ngày 30-5, chồng chị điều khiển xe ô tô chở con về nhà. Khi dừng xe trước cửa, do sơ suất nên anh đã để quên chìa khóa trên xe rồi đi vào nhà.

Lợi dụng lúc không có người trông coi, một bé trai 12 tuổi (cách nhà chị H vài trăm mét) đã tự ý mở cửa bước lên ô tô, khởi động máy và điều khiển phương tiện này rời đi.

Trong quá trình tự lái xe di chuyển qua nhiều con hẻm, bé trai này đã để xảy ra va quẹt nhẹ với một chiếc taxi đang lưu thông trên đường.

Phát hiện sự việc bất thường, tài xế taxi đã tiếp cận, yêu cầu cháu bé dừng xe và đưa cháu cùng phương tiện quay trở lại bàn giao cho gia đình chị H.

​"Lúc nhận thông tin, gia đình tôi vô cùng ngỡ ngàng. Chỉ đến khi trích xuất lại toàn bộ camera an ninh của nhà dân xung quanh, chúng tôi mới tin đó là sự thật", chị H chia sẻ.

​Cũng theo chủ xe, vụ va quẹt khiến chiếc ô tô của chị bị trầy xước nhẹ. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu và biết được hoàn cảnh gia đình cháu bé rất khó khăn, chị H quyết định không yêu cầu bồi thường thiệt hại.

​

Video bé trai lái ô tô đi khắp các con hẻm

Vẫn lời chị H, rất may mắn là thời điểm cháu bé lái xe, các con hẻm khá vắng vẻ, không có trẻ em hay phương tiện lớn lưu thông nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc về người.

"Đây là bài học sâu sắc cho gia đình tôi cũng như các tài xế khác trong việc quản lý phương tiện, tuyệt đối không chủ quan để lại chìa khóa trên xe" - chị H nói thêm.