Quen nhau qua nhóm ‘Vỡ nợ thích làm liều’ rồi rủ nhau đi cướp tiệm vàng ở TP.HCM 30/05/2026 05:42

(PLO)- (PLO)- Chưa đầy 24 giờ sau vụ cướp tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 xảy ra tại phường Tân Đông Hiệp, Công an TP.HCM đã bắt giữ sáu người liên quan để điều tra.

Ngày 29-5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan lập hồ sơ, lấy lời khai sáu người liên quan vụ cướp xảy ra ngày 26-5 tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp.

Camera ghi cảnh nhóm thanh niên xông vào tiệm, dùng búa đập bể kính rồi cướp vàng. Ảnh cắt từ clip

Theo cơ quan công an, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét các nghi phạm. Chưa đầy 24 giờ sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã bắt giữ sáu người liên quan, đồng thời thu hồi tang vật phục vụ điều tra.

Bước đầu, ước tính tổng số vàng bị cướp hơn 800 triệu đồng.

Tủ kính bị nhóm thanh niên đập bể rồi lấy một số vàng. Ảnh: XUÂN MINH

Qua làm việc, Huỳnh Minh Hoàng (29 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) khai quen biết năm người còn lại thông qua hội nhóm Fa.cebook “Hội Vỡ nợ thích làm liều”. Sau đó, nhóm lập kênh liên lạc trên Telegram để hẹn thời gian, địa điểm và chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án.

Hoàng thừa nhận tham gia vụ cướp tiệm vàng tại phường Tân Đông Hiệp và được chia bốn sợi dây chuyền sau khi gây án. Do chỉ quen biết qua mạng xã hội nên Hoàng khai không rõ nhân thân, lai lịch của năm người còn lại.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: PHẠM HẢI

Hiện Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ, lấy lời khai các đối tượng để làm rõ vai trò, thủ đoạn và hành vi phạm tội của từng người.

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Như PLO đã thông tin, khoảng hơn 13 giờ ngày 26-5, camera an ninh ghi lại cảnh nhóm khoảng bốn người đi trên hai xe máy đến trước tiệm vàng Kim Thành An Phú 2. Sau đó, hai người trong nhóm xông vào bên trong, dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày rồi lấy đi một số vàng.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng lên xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát khỏi hiện trường. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và triển khai truy xét.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.