Công an Quảng Ngãi triệt phá đường dây cá độ hơn 600 tỉ đồng trước World Cup 10/06/2026 12:51

(PLO)- Chỉ trong vòng 5 tháng trước khi bị triệt phá, số tiền đánh bạc qua đường dây này lên đến hơn 600 tỉ đồng. Đây được xem là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 10-6-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng có liên quan đến đường dây này để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ngãi (Phòng An ninh mạng) phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô đặc biệt lớn, trải dài tại nhiều địa phương trên cả nước.

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng tạo lập, sử dụng tài khoản ẩn danh để trao đổi, liên lạc thông qua nhiều nền tảng mạng xã hội có độ bảo mật cao như Telegram, Zalo, Facebook. Đồng thời, chúng thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, sử dụng sim điện thoại không chính chủ, tài khoản ngân hàng trung gian... nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Nhận định thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, hoạt động trên nhiều địa bàn trong cả nước, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và nguy cơ phát sinh một số loại tội phạm như lừa đảo, trộm cắp tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác, Phòng An ninh mạng đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện nhằm đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc này.

Trần Ngọc Hoàng được xác định là người cầm đầu đường dây các độ qua mạng. Ảnh: CA

Sau khi thu thập, củng cố đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 30-5-2026, Phòng An ninh mạng đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an các đơn vị, địa phương chia ra thành nhiều tổ công tác triệu tập, đấu tranh với đối tượng chủ mưu, cầm đầu Trần Ngọc Hoàng (sinh năm 1990, trú tại phường Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh) cùng 8 đối tượng khác có liên quan.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Trần Ngọc Hoàng sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp Super (siêu đại lý) đăng nhập trên website agbong88.com. Từ tài khoản này, Hoàng sử dụng các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin để tạo lập, quản lý và phân quyền nhiều tài khoản cấp dưới, hình thành hệ thống tổ chức đánh bạc nhiều tầng. Hệ thống này gồm 9 tài khoản Master (đại lý tổng), 9 tài khoản Agent (đại lý trung gian) và 104 tài khoản Member (người chơi trực tiếp). Thông qua mô hình phân cấp chặt chẽ, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người tham gia cá độ bóng đá trực tuyến trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tính từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống do các đối tượng vận hành lên đến hơn 600 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.