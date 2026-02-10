Bị can trốn nã đặc biệt vì tổ chức cá độ World Cup 2022 sa lưới 10/02/2026 09:02

(PLO)- Tổ chức cá độ bóng đá ở vòng chung kết World Cup năm 2022, Trần Thanh Tâm bị khởi tố, nhưng sau đó bỏ trốn vào TP.HCM.

Ngày 10-2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa di lý Trần Thanh Tâm (29 tuổi, ngụ xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) từ TP.HCM về địa phương để xử lý theo quy định pháp luật.

Trần Thanh Tâm bị bắt sau gần 3 năm lẩn trốn. Đây là nghi can bị truy nã đặc biệt về tội tổ chức đánh bạc.

Trần Thanh Tâm khi bị bắt. Ảnh: XH

Theo hồ sơ, trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar (từ ngày 20-11 đến 18-12-2022), Trần Thanh Tâm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua các trận đấu.

Tháng 6-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lâm cũ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Tâm về tội tổ chức đánh bạc.

Tại cơ quan công an, Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau khi làm việc với công an, người này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tháng 7-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lâm ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Tâm.

Đến ngày 8-2-2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Tâm đang lẩn trốn tại TP.HCM nên phối hợp vây bắt.