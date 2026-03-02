Người đàn ông tử vong nghi do nước cuốn trong mưa bất thường ở Đắk Lắk 02/03/2026 09:00

(PLO)- Một người đàn ông ở Đắk Lắk tử vong nghi do xuống cống lấy rác bị kẹt và bị nước cuốn.

Ngày 2-3, thông tin từ UBND phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trên địa bàn.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: H.S

Theo thông tin ban đầu, vào tối 1-3, ông ĐVH (45 tuổi, tạm trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), trở về nhà trọ trên đường Triệu Quang Phục, phường Thành Nhất.

Thời điểm ông H về nhà, trời đổ mưa. Do đó, ông H ra lấy rác bị kẹt ở cống trước nhà và bị té, bị nước cuốn trôi khoảng 200 m, kẹt lại ở cống.

Lực lượng chức năng và người dân đã dùng máy múc mở nắp cống, giải cứu nạn nhân và đưa đi cấp cứu nhưng ông H đã tử vong.

Theo thông tin từ UBND phường Thành Nhất, ông H thuê trọ, sinh sống trên địa bàn, hoàn cảnh khó khăn. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên địa bàn phường có mưa vừa.

Theo tìm hiểu của PLO, dù đang là mùa khô nhưng thời tiết khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk những ngày qua khá thất thường, có mưa nhiều ngày liền.

Riêng ngày 1-3, xảy ra mưa cục bộ ở một số khu vực. Trong đó, khu vực phường Thành Nhất có mưa, một số khu vực lân cận như phường Buôn Ma Thuột lại không mưa.