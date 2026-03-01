Công an Vĩnh Long thông tin vụ nổ hộp bánh tại Bệnh viên đa khoa Trà Vinh 01/03/2026 19:13

(PLO)- Theo thông tin từ công an, vụ nổ hộp bánh xảy ra tại phòng bệnh Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Trà Vinh không gây thiệt hại về người và tài sản; một phụ nữ bị thương nhẹ ở tay và chân.

Chiều 1-3, Công an tỉnh Vĩnh Long đã có thông tin về vụ nổ xảy ra tại 1 phòng bệnh của Bệnh viện đa khoa Trà Vinh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 27-2, tại Phòng bệnh số E609, Khoa Chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa Trà Vinh (số 299, khóm 10, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long) xảy ra một vụ nổ.

Vụ nổ xảy ra tại phòng bệnh Khoa Chấn thương chỉnh hình BVĐK Trà Vinh. ẢNh: HẢI DƯƠNG

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Nguyệt Hóa đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Sự việc không gây thiệt hại về người và tài sản.

Qua xác minh ban đầu và trích xuất camera của bệnh viện, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 26-2, NTN (22 tuổi, ngụ xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) mang theo một hộp bánh hiệu Danisa đến Phòng E609 thăm bệnh nhân LML (25 tuổi, ngụ xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long) và ở lại đến sáng sớm hôm sau mới rời đi.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 27-2, bà PTG (47 tuổi, mẹ ruột của L) đến giường bệnh của L, thấy hộp bánh đặt dưới gầm giường, không rõ của ai nên nhặt lên định mở thì hộp bánh phát nổ, làm bà G bị thương nhẹ ở tay và chân. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong phòng có năm bệnh nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.