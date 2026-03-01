Chặn đầu xe taxi sau va chạm, thanh niên bị phạt và tạm giữ bằng lái 01/03/2026 17:08

(PLO)-Clip do người dân đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai thanh niên đi xe máy chặn đầu xe taxi, có biểu hiện thách thức giữa đường gây bức xúc dư luận.

Video: Chặn đầu xe taxi sau va chạm, thanh niên bị phạt và tạm giữ bằng lái

Tại cơ quan công an, nam thanh niên tên VTP khai nhận khoảng hơn 20 giờ ngày 25-2, P điều khiển xe máy biển số 70L1-549.74 chở em ruột là VTĐ (23 tuổi). Khi lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng Trường Hòa về ngã tư Long Thành Bắc, xe anh va chạm nhẹ với taxi biển số 70A-049… do một nam tài xế điều khiển.

Theo lời khai, cú va chạm không khiến hai phương tiện té ngã. Tuy nhiên, cho rằng tài xế taxi không xin lỗi, VTP bức xúc vượt lên chặn đầu xe và có lời lẽ thách thức. Sự việc không dẫn đến xô xát nhưng toàn bộ diễn biến được người trên xe taxi ghi lại.