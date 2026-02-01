Tài xế xe khách bị đồng nghiệp chặn đường đánh 01/02/2026 18:04

(PLO)- Tài xế xe khách Hoàng Kim đang chở hành khách lưu thông trên đường thì bị đồng nghiệp chặn đường hành hung.

Ngày 1-2, Công ty TNHH Vận tải hành khách Kim Hoàng (nhà xe Kim Hoàng, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai), xác nhận tài xế của doanh nghiệp vừa bị hành hung trong quá trình chở hành khách trên địa bàn.

Người bị đánh là tài xế TVH (41 tuổi, ngụ phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), bị chấn thương vùng đầu, mặt và hiện tinh thần còn hoảng loạn. Người hành hung là tài xế của nhà xe Hoa Trang, phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai.

Tài xế xe khách Hoàng Kim bị hành hung.

Hiện doanh nghiệp đang làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an, đề nghị xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Vụ việc đã được camera của xe ghi lại.

Trước đó, trưa 31-1, clip về vụ việc đã được đăng tải trên mạng xã hội, ghi lại cảnh nhà xe Hoàng Kim bị xe có tên Hoa Trang, biển kiểm soát 77F-002.78 chặn đầu xe và một người đàn ông lao đến đánh tài xế.

Sự việc được xác định xảy ra trên đường Tây Sơn, đoạn qua phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.