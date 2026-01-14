Vụ tạt đầu xe để giành khách: Phạt 3 tài xế và 2 chủ xe hơn 146 triệu đồng 14/01/2026 16:27

(PLO)- Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã xử phạt hành chính ba tài xế trong vụ tạt đầu xe đối thủ để giành khách xảy ra trên quốc lộ 14C.

Ngày 14-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính ba tài xế xe khách 16 chỗ liên quan vụ tạt đầu xe, tranh giành khách xảy ra trên quốc lộ 14C ngày 3-1.

Ba xe khách 16 chỗ bị tạm giữ sau khi xảy ra vụ tạt đầu xe khách. Ảnh: CA

Cụ thể, cơ quan chức năng xử phạt ông PNC (58 tuổi, ngụ làng Nú, xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai, lái xe 81F-001.95) số tiền 45 triệu đồng về lỗi điều khiển xe lạng lách.

Anh PNT (24 tuổi, con trai ông PNC, điều khiển xe 70B-000.69) bị phạt 24,7 triệu đồng do lỗi đi không đúng phần đường, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải, không có giấy phép lái xe.

Tài xế xe 81A-491.57 là anh TVN (27 tuổi, ngụ thôn Ia Đao, xã Ia Nan) bị phạt số tiền 19 triệu đồng với lỗi không có giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT xử phạt chủ hai phương tiện đã giao xe cho anh PNT và anh TVN số tiền 29 triệu đồng mỗi trường hợp với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện khi không có giấy phép lái xe. Tổng số tiền xử phạt cho các trường hợp là 146,7 triệu đồng.

Hình ảnh clip ghi lại thời điểm hai xe khách của nhà xe Ngọc Châu có hành vi tạt đầu xe đối thủ để tranh giành khách

Như PLO đưa tin, ngày 3-1, trên quốc lộ 14C đoạn qua địa bàn xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ việc hai xe khách có hành vi tạt đầu xe đối thủ đang chở khách đi hướng ngược chiều để tranh giành khách.

Sự việc được quay lại clip, đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận trước hành vi coi thường tính mạng hành khách và quy định pháp luật. Vụ việc nhanh chóng được cơ quan công an vào cuộc xác minh.

Công an xác định ông PNC và con trai là PNT đã điều khiển hai xe khách 16 chỗ tạt đầu xe đối thủ, chặn đường để tranh giành hai hành khách.