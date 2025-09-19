Đình chỉ tài xế xe buýt chuyển làn sai, tạt đầu ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp 19/09/2025 18:55

(PLO)- Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã có văn bản yêu cầu tạm đình chỉ công tác lái xe buýt số 56 vì có hành vi chuyển làn không đúng quy định.

Chiều 19-9, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã có thông tin chính thức về việc xử lý phản ánh "Thót tim với pha chuyển làn trên vạch liền, tạt đầu ô tô của xe buýt".

Cụ thể, Trung tâm ghi nhận sự việc xảy ra trưa nay trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.HCM) đoạn gần cầu Rạch Chiếc.

Qua kiểm tra, xác minh, Trung tâm cho biết vào lúc 11 giờ 34 phút 17 giây, trên đường Võ Nguyên Giáp (đoạn gần đến đường dẫn lên cầu vượt di chuyển qua đường Mai Chí Thọ) hướng xe vận doanh đi Bến xe buýt Chợ Lớn, lái xe NVH điều khiển phương tiện xe buýt mang biển kiểm soát 51B-267.32 hoạt động trên tuyến xe buýt có trợ giá số 56 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Miền Đông mới).

Xe buýt số 56 chuyển làn sai quy định. Ảnh: MXH

Phương tiện này lưu thông theo hướng từ Bến xe Miền Đông mới đi Bến xe buýt Chợ Lớn thuộc Hợp tác xã vận tải xe buýt Quyết Thắng đảm nhận có hành vi “Xe chuyển làn không đúng quy định làm xe ôtô phía sau phải dừng gấp gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông”.

Hành vi nêu trên của lái xe NVH gây bức xúc dư luận xã hội và vi phạm hợp đồng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt năm 2025 đã được ký kết giữa Trung tâm với Hợp tác xã vận tải xe buýt Quyết Thắng.

Trung tâm có văn bản yêu cầu Hợp tác xã vận tải xe buýt Quyết Thắng tạm đình chỉ công tác lái xe NVH kể từ 16 giờ 30 phút ngày 19-9 để xử lý theo quy định và báo cáo về Trung tâm lúc 17 giờ ngày 20-9.

Trung tâm cũng đã có văn bản chuyển vụ việc đến Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) để phối hợp xử lý theo Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024.