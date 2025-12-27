TP.HCM: Đấu thầu xe buýt tiết kiệm hơn 200 tỉ đồng 27/12/2025 20:50

(PLO)- Việc đấu thầu xe buýt giúp TP.HCM tiết kiệm hơn 200 tỉ đồng, đồng thời tạo tiền đề mở rộng mạng lưới vận tải công cộng theo hướng xanh và hiệu quả hơn.

Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản gửi UBND TP.HCM về tiếp tục thực hiện Nghị định số 158/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ và các nội dung liên quan đến công tác đấu thầu, đặt hàng các tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí trên địa bàn TP.HCM.

Tiết kiệm hơn 200 tỉ nhờ đấu thầu xe buýt

Theo đó, năm 2025, trên địa bàn TP.HCM sau sáp nhập có 179 tuyến xe buýt với 42 đơn vị vận tải tham gia.

Đoàn phương tiện hiện đang có 2.319 chiếc, tỉ lệ phương tiện có niên hạn dưới 5 năm đạt 57%, có 47 tuyến xe buýt điện với 627 xe và 18 tuyến xe buýt sử dụng khí CNG với 449 xe. 46,4% đoàn phương tiện sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Trong năm 2025, Sở Xây dựng đã tổ chức đấu thầu thành công 62 tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí, nâng tổng số tuyến đã đấu thầu lên 101/108 (đạt tỉ lệ 93,5%). Kinh phí hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt năm 2025 được giao là 1.808 tỉ đồng, ước giải ngân hết năm đạt 82,6%. Thông qua công tác đấu thầu đã giúp tiết kiệm hơn 216 tỉ đồng kinh phí hỗ trợ.

Riêng đối với 13 gói thầu giai đoạn 2 năm 2025 gồm 25 tuyến xe buýt có giá đề nghị trúng thầu dưới 50% giá gói thầu.

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục đấu thầu với 7 tuyến xe buýt còn lại trong năm 2026 (tuyến xe buýt số 19, 20, 56, 59, 69, 72 và 122) và tổ chức đấu thầu 37 tuyến xe buýt, đơn cử như tuyến xe buýt số 18, 145, 30, 39, 44, 55, 88, 146, 33, 25....

Miễn phí vé xe buýt ngày 1-1-2026

Trước đó, Sở Xây dựng cũng có văn bản gửi UBND TP về việc thực hiện chương trình đồng hành phục vụ miễn phí đi xe buýt cho người dân trong ngày Tết Dương lịch năm 2026.

Theo sở này, trước đây, nhân dịp chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), ngày Quốc tế Lao động (1-5) và Quốc khánh 2-9, Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị triển khai miễn giá vé cho người dân di chuyển trên tàu điện và xe buýt với nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực. Hoạt động trên đã đem lại ý nghĩa tích cực cho xã hội, mang phong cách của TP nghĩa tình.

Theo đó, Công ty TNHH Tư vấn truyền thông Phạm Ý đã có văn bản gửi Sở Xây dựng về việc đề xuất tham gia đồng hành chương trình miễn phí vé xe buýt phục vụ cho người dân dịp Tết Dương Lịch năm 2026.

Sở Xây dựng nhận thấy đây là việc làm thiết thực nhằm thay đổi thói quen của người dân trong việc tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm sử dụng phương tiện giao thông cá nhân, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và từng bước thực hiện chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.