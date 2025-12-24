TP.HCM yêu cầu làm rõ nhiều nội dung Đề án khai thác 19 bến, bãi xe buýt lắp trụ sạc điện 24/12/2025 09:28

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường về dự thảo Đề án “Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bến, bãi xe buýt) để đầu tư lắp đặt hệ thống trụ sạc điện phục vụ phương tiện giao thông trên địa bàn TP.HCM" (sau đây gọi là Đề án).

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu hoàn thiện nội dung đề án; tham mưu, đề xuất trình UBND TP trong quý I-2026.

Trong đó cần tập trung nghiên cứu kỹ để làm rõ một số nội dung như điều chỉnh tên gọi đề án phù hợp với định hướng khai thác đa mục tiêu; rà soát tổng thể các vị trí bến, bãi trên địa bàn TP.HCM để xác lập danh mục tài sản công đủ điều kiện khai thác; rà soát kỹ quy hoạch chi tiết tại từng vị trí...

UBND TPHCM cũng yêu cầu nghiên cứu, cập nhật các cơ chế, chính sách mới liên quan giảm ô nhiễm môi trường và các quy định chuyên ngành, bảo đảm Đề án có sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với các chương trình, kế hoạch phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải của thành phố.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cần giải trình rõ cơ sở đề xuất về thời hạn cho thuê và phương thức tổ chức thực hiện, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật liên quan khác.

Đồng thời, phải rà soát toàn diện hệ thống quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và tài sản kết cấu hạ tầng chuyên ngành để xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm lập Đề án, cơ quan chủ trì thẩm định cũng như thẩm quyền phê duyệt ở từng giai đoạn cụ thể.

TP.HCM dự kiến cho thuê 19 bến, bãi xe buýt để lắp trụ sạc điện.

Trước đó, Đề án của Sở Xây dựng trình UBND TP.HCM nêu rõ: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đang quản lý tổng cộng 25 bến xe, bãi đỗ xe phục vụ cho xe buýt, với tổng diện tích là 120.990,76m². Tuy nhiên, các đơn vị vận tải đang vận hành các tuyến xe buýt điện luôn phải cân nhắc đến việc sạc pin và thời điểm sạc pin trong khi cơ sở hạ tầng trạm sạc hiện còn hạn chế. Do đó, rất cần việc đầu tư, lắp đặt các trụ/trạm sạc điện tại các bến bãi xe buýt.

Trong bối cảnh đó, việc tận dụng hạ tầng hiện hữu của 19 bến, bãi xe buýt để triển khai lắp đặt trụ sạc là giải pháp chiến lược nhằm nhanh chóng tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng trạm sạc.

Các bến, bãi này vốn đang phục vụ mục đích công cộng bằng xe buýt nhưng chưa khai thác hiệu quả về mặt kinh tế, trong khi ngân sách vẫn phải chi thường xuyên cho duy tu, bảo trì. Việc cho thuê một phần diện tích để lắp trụ sạc không chỉ tạo nguồn thu ổn định cho Nhà nước mà còn phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư, khai thác hiệu quả tài sản công.

Danh sách 19 bến, bãi xe buýt triển khai đề án gồm: Bến xe buýt Văn Thánh, Sài Gòn, Chợ Lớn, Đầm Sen, Tân Phú, khu chế xuất Linh Trung 2, bãi hậu cần kỹ thuật Linh Đông, Hiệp Thành, Thới An, Hóc Môn, Tân Quy, An Nhơn Tây, Lê Minh Xuân, điểm đầu cuối tuyến xe buýt đường Trần Đại Nghĩa, quận 8, cầu Kênh Lộ, Cần Giờ, Củ Chi và Bình Thái. Tổng diện tích các bến gần 110.000m², trong đó diện tích cho thuê hơn 25.000m².