TP.HCM bàn giao quỹ đất thanh toán, đẩy nhanh tiến độ dự án ngăn triều 10.000 tỉ

UBND TP.HCM vừa có quyết định giao ba khu đất cho các công ty thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) để thanh toán hợp đồng xây dựng chuyển giao dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) - dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng.
Bàn giao ba khu đất với diện tích hơn 26.500 m2
Cụ thể, khu đất thứ nhất là giao khu đất số 232 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TP.HCM cho Công ty TNHH Trung Nam Vương Long với diện tích diện tích 17.573,5 m2. Mục đích sử dụng đất của khu đất này là xây dựng chung cư (xác định theo quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 đã được UBND phường Phước Long chấp thuận ngày 19-12-2025).
Thứ hai là giao khu đất khu đất C8A, Khu A, phường Tân Mỹ, TP.HCM cho Công ty TNHH Trung Nam Long Thịnh với diện tích 5.500 m2. Mục đích sử dụng đất của khu đất này bao gồm đất xây dựng chung cư và đất giao thông, khu đất này xác định theo quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 đã được UBND phường Tân Mỹ chấp thuận 28-11-2025.
Thứ ba là giao khu đất số 762 Bình Quới, phường Bình Quới, TP.HCM cho Công ty TNHH Trung Nam Đạt Long với diện tích 3.473,9 m2. Trong đó diện tích không phạm quy hoạch là 3.100,9 m2; diện tích phạm quy hoạch hẻm là 148,3 m2; diện tích phạm quy hoạch đường và hành lang bảo vệ Sông Sài Gòn là 224,7 m2.
UBND TP.HCM giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định giá đất làm cơ sở để tính tiền sử dụng đất, quyết toán hợp đồng dự án BT thanh toán bằng quỹ đất theo quy định.
Đồng thời giao sở này chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP, Sở Tài chính, UBND các phường Bình Quới, các công ty và các đơn vị có liên quan xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các công ty sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai TP cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc quyết toán hợp đồng dự án BT thanh toán bằng quỹ đất theo quy định về cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và cơ chế thanh toán, quyết toán đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT.
Trung tâm Phát triển quỹ đất TP có nhiệm vụ phối hợp với Sở NN&MT và các đơn vị có liên quan xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa.
Thúc đẩy dự án sớm hoàn thành
Dự án được khởi công từ năm 2016 nhưng sau khi thi công đạt hơn 90% khối lượng phải tạm dừng từ năm 2020. Lý do là có vướng mắc pháp lý trong thanh toán cho nhà đầu tư theo hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao).
Khó khăn chính là xác định giá trị quỹ đất thanh toán và việc hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh hợp đồng theo quy định mới của pháp luật PPP (đối tác công – tư)...
Theo GS-TS Lê Thanh Hải, Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐH Quốc gia TP.HCM), dự án chống ngập 10.000 tỉ đã triển khai trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, trong quá quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên dẫn đến tình trạng trì trệ.
Các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện của dự án được gỡ vướng sẽ tạo điều kiện để dự án sớm hoàn thiện và đưa vào vận hành. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ phát huy hiệu quả ngăn chặn và kiểm soát triều cường cho TP.HCM, đồng thời góp phần nâng cao mỹ quan đô thị và cải thiện môi trường nước.
Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1 là công trình hạ tầng thủy lợi trọng điểm của TP.HCM.
Dự án bao gồm việc xây dựng tám cống kiểm soát triều quy mô lớn tại các cửa sông chính: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Cầu Kinh và Bà Bướm. Đồng thời xây dựng tuyến đê bao – kè ven sông Sài Gòn dài khoảng 6 km tại các đoạn xung yếu từ Vàm Thuật đến sông Kinh, kết hợp 43 cống kiểm soát triều quy mô nhỏ có khẩu độ từ 1m đến 10m.
Dự án với mục tiêu ngăn chặn triều cường, kiểm soát tình trạng ngập do triều cường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho khu vực nội đô và trung tâm TP, thuộc địa bàn các phường: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội; Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông và các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.
Dự án còn hỗ trợ trữ nước mưa trong điều kiện mưa lớn kết hợp triều cường, giảm áp lực cho hệ thống cống thoát nước hiện hữu. Góp phần cải thiện môi trường nước, chỉnh trang cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân khu vực dự án. Đảm bảo yêu cầu giao thông thủy nội địa theo cấp kỹ thuật và quy định hiện hành của TP.HCM.