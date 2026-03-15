TP.HCM bàn giao quỹ đất thanh toán, đẩy nhanh tiến độ dự án ngăn triều 10.000 tỉ 15/03/2026 11:49

(PLO)- UBND TP.HCM giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định giá đất làm cơ sở để tính tiền sử dụng đất, quyết toán hợp đồng dự án BT thanh toán bằng quỹ đất theo quy định.

UBND TP.HCM vừa có quyết định giao ba khu đất cho các công ty thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) để thanh toán hợp đồng xây dựng chuyển giao dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) - dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng.

TP.HCM tái khởi động dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng vào ngày 2-2. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Bàn giao ba khu đất với diện tích hơn 26.500 m2

Cụ thể, khu đất thứ nhất là giao khu đất số 232 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TP.HCM cho Công ty TNHH Trung Nam Vương Long với diện tích diện tích 17.573,5 m2. Mục đích sử dụng đất của khu đất này là xây dựng chung cư (xác định theo quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 đã được UBND phường Phước Long chấp thuận ngày 19-12-2025).

Thứ hai là giao khu đất khu đất C8A, Khu A, phường Tân Mỹ, TP.HCM cho Công ty TNHH Trung Nam Long Thịnh với diện tích 5.500 m2. Mục đích sử dụng đất của khu đất này bao gồm đất xây dựng chung cư và đất giao thông, khu đất này xác định theo quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 đã được UBND phường Tân Mỹ chấp thuận 28-11-2025.

Thứ ba là giao khu đất số 762 Bình Quới, phường Bình Quới, TP.HCM cho Công ty TNHH Trung Nam Đạt Long với diện tích 3.473,9 m2. Trong đó diện tích không phạm quy hoạch là 3.100,9 m2; diện tích phạm quy hoạch hẻm là 148,3 m2; diện tích phạm quy hoạch đường và hành lang bảo vệ Sông Sài Gòn là 224,7 m2.

Đồng thời giao sở này chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP, Sở Tài chính, UBND các phường Bình Quới, các công ty và các đơn vị có liên quan xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các công ty sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai TP cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc quyết toán hợp đồng dự án BT thanh toán bằng quỹ đất theo quy định về cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và cơ chế thanh toán, quyết toán đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP có nhiệm vụ phối hợp với Sở NN&MT và các đơn vị có liên quan xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa.

Thúc đẩy dự án sớm hoàn thành

Dự án được khởi công từ năm 2016 nhưng sau khi thi công đạt hơn 90% khối lượng phải tạm dừng từ năm 2020. Lý do là có vướng mắc pháp lý trong thanh toán cho nhà đầu tư theo hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao).

Khó khăn chính là xác định giá trị quỹ đất thanh toán và việc hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh hợp đồng theo quy định mới của pháp luật PPP (đối tác công – tư)...

Theo GS-TS Lê Thanh Hải, Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐH Quốc gia TP.HCM), dự án chống ngập 10.000 tỉ đã triển khai trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, trong quá quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên dẫn đến tình trạng trì trệ.

Các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện của dự án được gỡ vướng sẽ tạo điều kiện để dự án sớm hoàn thiện và đưa vào vận hành. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ phát huy hiệu quả ngăn chặn và kiểm soát triều cường cho TP.HCM, đồng thời góp phần nâng cao mỹ quan đô thị và cải thiện môi trường nước.