Năm tới, TP.HCM giải bài toán chống ngập ra sao? 21/12/2025 17:40

(PLO)- Trên địa bàn TP.HCM sau hợp nhất có 159 vị trí ngập, chủ yếu tại bốn khu vực chính.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa báo cáo về định hướng giải quyết và các giải pháp thực hiện phòng, chống ngập và thoát nước đô thị giai đoạn 2025-2030.

Sụt lún nền đất khiến ngập nghiêm trọng hơn

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tại khu vực TP.HCM (cũ), tình trạng ngập vẫn diễn ra tại nhiều điểm thấp và khu vực có mật độ xây dựng dày đặc.

Các tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh, Trần Xuân Soạn, Kinh Dương Vương, Lương Định Của, Tân Kỳ Tân Quý thường xuyên ngập sau các trận mưa lớn hoặc khi mưa trùng với triều cường. Một số khu dân cư ven kênh rạch bị ảnh hưởng bởi tình trạng lấn chiếm, bồi lắng và thu hẹp mặt cắt kênh.

Tại TP Thủ Đức (cũ), đặc biệt là các phường ven sông Sài Gòn và rạch tự nhiên, ngập xảy ra cả do mưa lớn lẫn do triều cường. Tình trạng sụt lún nền đất ở một số khu vực lên đến 1-2 cm/năm làm giảm độ dốc thoát nước và khiến nhiều điểm ngập kéo dài.

Triều cường dâng cao gây ngập sâu ở khu vực Bình Quới hồi đầu tháng 10. Ảnh: PHẠM HẢI

Khu vực Bình Dương (cũ) chịu tác động chủ yếu từ mưa lớn nội vùng, địa hình dốc nhẹ và tốc độ đô thị hóa nhanh khiến dòng chảy mặt tăng lên, gây khó khăn cho tiêu thoát ra sông Sài Gòn Và Đồng Nai trong thời gian ngắn, đặc biệt khi mực nước...

Trên địa bàn TP.HCM sau hợp nhất, ghi nhận 159 vị trí ngập phân bố tại bốn khu vực chính, với các nguyên nhân và mức độ khác nhau.

Trong đó, khu vực TP.HCM cũ, có 57 vị trí ngập (48 vị trí ngập do mưa và 9 vị trí ngập do triều).

Tại khu vực TP Thủ Đức cũ, thống kê ghi nhận 19 vị trí ngập, chủ yếu do ảnh hưởng đồng thời của mưa và triều, trong đó có 10 vị trí ngập thường xuyên, 8 vị trí ngập vừa và 1 vị trí ngập nhẹ.

Đối với khu vực Bình Dương (cũ), có 52 vị trí ngập, trong đó 44 vị trí ngập do mưa và 8 vị trí ngập do mưa kết hợp triều.

Tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), ghi nhận 31 vị trí ngập, gồm 27 vị trí ngập do mưa (14 vị trí ngập nặng thường xuyên, 12 vị trí ngập vừa và một vị trí ngập nhẹ), bên cạnh đó có một vị trí ngập do triều và ba vị trí ngập do mưa kết hợp triều.

Tình trạng ngập vẫn diễn ra tại nhiều điểm thấp và khu vực có mật độ xây dựng dày đặc. Ảnh: NC

Nhiều giải pháp chống ngập cho năm 2026

Theo ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thời gian qua TP.HCM đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tình trạng ngập.

Theo đó, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) với quy mô bảo vệ là 570 km², góp phần hạn chế nước triều xâm nhập vào nội đô.

Bên cạnh đó, công tác nạo vét kênh rạch, duy tu cống rãnh, khơi thông dòng chảy được các địa phương triển khai từng năm, giúp giảm bớt tình trạng tắc nghẽn cục bộ.

Ngoài ra, việc xây dựng các khu dân cư mới có hệ thống thoát nước được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện hành cũng giúp cải thiện tiêu thoát nước tại một số khu vực ven đô.

Trong thời gian tới, TP.HCM cũng đã đề ra nhiều giải pháp để chống ngập, thực hiện từ năm 2026. Cụ thể, đối với công tác chung, thủy lợi và thoát nước đô thị sẽ ưu tiên thuê tư vấn quốc tế giàu kinh nghiệm về chống ngập đô thị, phối hợp tư vấn trong nước để đánh giá toàn diện hiện trạng hạ tầng thoát nước, phân tích nguyên nhân gốc rễ gây ngập, xây dựng mô hình quản lý lưu vực.

Từ đó đề xuất giải pháp tổng thể và xác định thứ tự ưu tiên đầu tư phù hợp với đặc điểm địa hình – thủy văn - khí hậu của TP sau hợp nhất.

Bên cạnh đó là đề xuất cơ chế đặc thù nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và chủ động huy động nguồn lực. Các cơ chế này bao gồm cho phép chỉ định thầu đối với một số hạng mục có tính chất cấp bách, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho các dự án phục vụ phòng, chống ngập lụt và xây dựng hệ thống thoát nước.

Giải pháp cấp bách trong năm 2025-2026 là khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu; sớm hoàn thiện các đoạn đê bao xung yếu tại quận 7, Nhà Bè và Thủ Đức (cũ), nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của triều cường và nước biển dâng.

Đồng thời sẽ bổ sung trạm bơm cưỡng bức tại các cửa xả thường xuyên bị triều dâng cao hơn đáy cống, đặc biệt tại các lưu vực thấp như Nhà Bè (cũ), Bình Chánh (cũ) và Thủ Đức (cũ), nhằm duy trì khả năng tiêu thoát nước chủ động trong điều kiện triều lớn.