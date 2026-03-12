Sau thí điểm, xe buýt TP.HCM hướng tới mục tiêu bỏ hoàn toàn vé giấy 12/03/2026 14:35

(PLO)- Sau thời gian thí điểm không in vé giấy trên 16 tuyến xe buýt, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng sẽ nghiên cứu, đề xuất mở rộng áp dụng trên toàn bộ hệ thống xe buýt của TP.HCM.

Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng (GTCC) - Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông báo về việc thí điểm không in vé giấy trên 16 tuyến xe buýt, đẩy mạnh chuyển đổi số trong vận tải hành khách công cộng.

Thí điểm không in vé giấy trên 16 tuyến xe buýt, đẩy mạnh chuyển đổi số trong vận tải hành khách công cộng. Ảnh: TT

Theo Trung tâm, đầu tháng 3-2026, Trung tâm triển khai thí điểm không in vé giấy trên 16 tuyến xe buýt gồm tuyến 1, 4, 8, 15, 22, 27, 43, 62, 65, 70, 74, 81, 110, 139, 152 và 170. Đây là giải pháp cụ thể nhằm từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động vận tải hành khách công cộng, hướng tới phương thức quản lý và phục vụ hành khách hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn.

Theo đó, khi sử dụng xe buýt trên các tuyến thí điểm, hành khách không nhận vé giấy như trước mà toàn bộ thông tin vé được ghi nhận và quản lý dưới dạng vé điện tử trên hệ thống.

Theo Trung tâm Quản lý GTCC, việc không in vé giấy giúp các đơn vị vận hành giảm chi phí liên quan đến in ấn, đồng thời giảm các thao tác thủ công trong quá trình kiểm soát vé. Toàn bộ dữ liệu giao dịch được ghi nhận trực tiếp trên hệ thống điện tử, góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch trong công tác quản lý doanh thu và thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh lợi ích về quản lý và môi trường, việc triển khai vé điện tử còn góp phần thay đổi thói quen sử dụng dịch vụ giao thông công cộng của người dân theo hướng hiện đại hơn, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng công nghệ trong di chuyển hằng ngày. Hành khách có thể dễ dàng kiểm tra, lưu trữ và quản lý thông tin vé trên điện thoại, hạn chế việc giữ và bảo quản vé giấy như trước đây.

Ứng dụng MultiGo đang từng bước trở thành nền tảng hỗ trợ hành khách trong việc tra cứu tuyến xe buýt, lập kế hoạch hành trình và quản lý vé điện tử. Dữ liệu từ hệ thống cũng giúp cơ quan quản lý có thêm cơ sở phân tích nhu cầu đi lại của hành khách, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ và tối ưu hóa hoạt động của mạng lưới xe buýt.

Sau thời gian thí điểm, Trung tâm Quản lý GTCC sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả triển khai, tổng hợp ý kiến phản hồi của hành khách và đơn vị vận hành, đồng thời tiếp tục hoàn thiện quy trình và giải pháp kỹ thuật. Trên cơ sở đó, Trung tâm sẽ nghiên cứu, đề xuất mở rộng áp dụng trên toàn bộ hệ thống xe buýt của thành phố, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông công cộng.