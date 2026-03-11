Lý do 267 km cao tốc Bắc – Nam qua miền Trung chưa được khai thác 11/03/2026 11:53

(PLO)- Bốn dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam dài khoảng 267 km từ Quảng Ngãi đến Gia Lai vẫn chưa thể đưa vào khai thác dù đã nhiều lần ấn định mốc thời gian.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã thông xe kỹ thuật đến Quảng Ngãi. Tuy nhiên, để nối thông toàn tuyến vào TP.HCM vẫn còn bốn dự án thành phần qua miền Trung chưa hoàn thành.

Bốn dự án này gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong. Tổng chiều dài khoảng 267 km. Đây được xem là nút thắt cuối cùng để nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua khu vực miền Trung.

Để dự án sớm khai thác trước Tết Nguyên đán, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã làm việc với các đơn vị liên quan. Sau đó, hội đồng thống nhất chấp thuận nghiệm thu có điều kiện đối với một số đoạn thuộc ba dự án thành phần: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Các đoạn được chấp thuận nghiệm thu có tổng chiều dài khoảng 134 km. Đây là cơ sở để chủ đầu tư dự kiến đưa các đoạn tuyến vào khai thác tạm thời trước Tết. Phần còn lại dự kiến đưa vào khai thác sau Tết.

Nhiều đoạn tuyến chính đã xong nhưng chờ các thủ tục bàn giao. Ảnh: Q.NHƠN

Tuy nhiên, cận Tết các chủ đầu tư bất ngờ thông báo hoãn kế hoạch khai thác. Lý do được đưa ra là thiếu nhân lực và chưa bảo đảm điều kiện an toàn vận hành.

Đầu tháng 3, trong chuyến kiểm tra hiện trường các dự án cao tốc này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư và đơn vị liên quan huy động tối đa nguồn lực. Mục tiêu là khẩn trương hoàn tất các thủ tục nghiệm thu và đưa vào khai thác các đoạn tuyến đã hoàn thành trước ngày 10-3.

Cũng theo chỉ đạo, khoảng 53 km còn lại phải hoàn thành trong tháng 3. Trong đó có 41/61 km thuộc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh và 12/48 km thuộc đoạn Chí Thạnh - Vân Phong.

Tuy vậy, đến ngày 11-3 vẫn chưa có đoạn nào được đưa vào khai thác như yêu cầu. Việc tiếp tục lùi thời gian đưa dự án vào khai thác khiến dư luận đặt câu hỏi về tính chính xác của các báo cáo tiến độ cũng như xử lý trách nhiệm của các bên liên quan.

Trao đổi với phóng viên, các chủ đầu tư cho biết phần tuyến chính của nhiều đoạn đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa thể đưa vào khai thác do còn phải thực hiện thủ tục bàn giao cho Cục Đường bộ Việt Nam quản lý. Chỉ khi hoàn tất các thủ tục này, dự án mới đủ điều kiện vận hành.

Bên cạnh đó, một số hạng mục phụ trợ vẫn đang được thi công. Các tuyến đường kết nối với cao tốc cũng chưa hoàn thiện, nên việc khai thác ngay có thể phát sinh rủi ro về tổ chức giao thông.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dù chưa đưa dự án vào khai thác theo các mốc tiến độ đã thông báo, các chủ đầu tư và nhà thầu hiện vẫn không bị chế tài. Nguyên nhân là thời hạn hoàn thành dự án trong hợp đồng vẫn còn khá dài.

Cụ thể, nhiều gói thầu và dự án thành phần có thời hạn hoàn thành đến hết tháng 9 năm nay. Vì vậy, về mặt pháp lý, các nhà thầu vẫn chưa vi phạm mốc tiến độ cuối cùng trong hợp đồng.

Tuy vậy, áp lực hoàn thành tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông vẫn rất lớn. Đây là trục giao thông quan trọng kết nối xuyên suốt từ Bắc vào Nam. Việc chậm đưa các đoạn còn lại vào khai thác khiến hiệu quả đầu tư của toàn tuyến chưa được phát huy đầy đủ, nhất là khi một số dự án thành phần đã đưa vào sử dụng từ trước.