Chưa thể thông xe cao tốc từ Quảng Ngãi đến Gia Lai 10/03/2026 14:18

(PLO)- Dù Thủ tướng yêu cầu thông xe cao tốc từ Quảng Ngãi đến Gia Lai trước 10-3, song các tuyến cao tốc nối hai tỉnh này vẫn chưa thể đưa vào vận hành.

Ngày 10-3, trao đổi với PLO, các lãnh đạo Ban điều hành hai tuyến cao tốc qua Quảng Ngãi và Gia Lai (cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn) cho hay, hiện tại chưa thể đưa vào vận hành hai tuyến cao tốc này.

Trước đó, ngày 1-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua các tỉnh Nam Trung bộ.

Đến ngày 9-3, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính về các đoạn tuyến cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Ngãi và Gia Lai.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, đưa vào khai thác các đoạn tuyến đã hoàn thành trước ngày 10-3.

Tuy nhiên, sáng 10-3, hai tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Hoài Nhơn - Quy Nhơn vẫn chưa thể đưa vào vận hành.

Lý giải về các vướng mắc, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Ban điều hành dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn (thuộc Ban quản lý dự án 85, Bộ Xây dựng) cho hay đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục bàn giao, đưa vào vận hành trong tháng 3-2026.

Dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn hoàn thiện nhưng chưa thể thông xe.

Theo ông Hưng, Ban quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đoạn qua Gia Lai) đang phối hợp với Ban Quản lý dự án 2 (chủ đầu tư dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đoạn qua tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi) để hoàn thiện các thủ tục, đảm bảo thông xe.

Hiện nay, tuyến đã hoàn thiện và hoàn tất những thủ tục cần thiết để sớm đưa dự án vào thông xe theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tương tự, ông Bùi Nhật Hiển, Giám đốc điều hành dự án Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng) cho biết, hiện chưa thể thông xe tuyến cao tốc này.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Theo ông Hiển, mặc dù tuyến chính đã hoàn thiện, song còn vướng các thủ tục về an toàn khi đưa vào vận hành, khai thác.

“Tuyến chính đã xong nhưng vẫn còn các hệ thống an toàn chạy xe. Chúng tôi vẫn cần thời gian để thực hiện”, ông Hiển thông tin.

Ghi nhận trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào ngày 10-3, tuyến cao tốc được nhiều người dân mong đợi này vẫn chưa được thông xe.

Các phương tiện đi trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vẫn phải rẽ đường dẫn đến trạm thu phí Nam Quảng Ngãi rồi ra Quốc lộ 1.

Phương tiện chạy trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa thể đi tiếp vào cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn mà phải rẽ ra hướng trạm thu phí Nam Quảng Ngãi rồi ra Quốc lộ 1.