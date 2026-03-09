Kết quả kiểm tra vụ nhà dân chênh vênh bên mép 'vực' khi làm đường ở Đồng Nai 09/03/2026 16:26

(PLO)- Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có kết quả kiểm tra việc thi công hạ cốt nền đường ĐT.753 khiến nhà dân chênh vênh bên mép "vực".

Liên quan đến việc thi công hạ cốt nền đường tại dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh ĐT.753 khiến nhà dân chênh vênh bên mép "vực", ngày 9-3, Sở Xây dựng Đồng Nai đã gửi UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xử lý các nội dung liên quan.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tháng 12-2023, dự án đường tỉnh ĐT.753 được UBND tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai và được Sở Xây dựng thẩm định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phê duyệt thiết kế xây dựng.

Đơn vị thi công hạ cốt nền dự án đường tỉnh ĐT.753 khiến nhiều nhà dân chênh vênh bên mép "vực". Ảnh: VŨ HỘI.

Ngày 19-11-2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước (cũ) tổ chức khởi công 4 gói thầu của dự án. Trong quá trình thực hiện gói thầu XL04, Ban Quản lý dự án đã tự tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu với vận tốc thiết kế 80km/h.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, với nội dung này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm với kết quả thực hiện.

Sau khi có thông tin phản ánh, đoàn kiểm tra gồm: Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND xã Tân Lợi đã kiểm tra hiện trường dự án đoạn thuộc gói thầu XL04.

Kết quả kiểm tra ghi nhận có 8 hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công công trình với độ chênh cao khoảng 5-10 m.

Nguyên nhân là do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, chưa đủ toàn bộ mặt bằng để tổ chức thi công. Trong điều kiện thi công hạn chế về mặt bằng và chênh cao nền đào lớn đã làm 8 hộ dân có nhà nằm ngay sát mép phạm vi đào bị ảnh hưởng, nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Đến ngày 6-3-2026, kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy dự án qua đoạn tuyến trên đã tạm dừng thi công. Đồng thời, 8 hộ dân sau khi được hỗ trợ chi phí đã di chuyển người và tài sản đến nơi ở tạm.

Để đảm bảo an toàn, hiện dự án đã tạm thời dừng thi công. Ảnh: VŨ HỘI.

Về phần đất dôi dư, theo báo cáo của Ban quản lý dự án, hồ sơ thiết kế, một phần khối lượng đất đào được tận dụng điều phối để đắp nền trong phạm vi công trình, phần đất dôi dư được tập kết về 4 bãi chứa gần phạm vi công trình. Phần đất dư dôi này đang được tính toán, dự kiến sử dụng làm đất đắp nền cho đoạn tuyến 17 km tiếp theo đã được bổ sung vào dự án.

Qua kiểm tra hiện trường, đoàn kiểm tra được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xác định 4 vị trí bãi chứa khối lượng đào nền đường thuộc gói thầu XL04.

Để triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, chấp thuận giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức rà soát, báo cáo chi tiết kết quả thực hiện việc lập và phương án sử dụng khối lượng đất đào trong quá trình triển khai thi công.