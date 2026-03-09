Đường sắt tăng giá vé, giá cước vận chuyển hàng hoá 09/03/2026 12:03

Sáng 9-3, Công ty CP Vận tải Đường sắt cho hay trong bối cảnh chiến sự tại khu vực Trung Đông diễn biến căng thẳng, thị trường nhiên liệu thế giới đang có nhiều biến động mạnh và khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí hoạt động của các doanh nghiệp vận tải.

Đường sắt tăng giá vé vận chuyển hành khách và giá cước vận chuyển hàng hoá. Ảnh: TN

Theo thông báo của Petrolimex, giá dầu Diesel tại thời điểm 15 giờ ngày 7-3 là 30.230 đồng/lít, tăng 31,26% so với mức giá công bố lúc 15 giờ ngày 5-3 và tăng 56,88% so với giá tại thời điểm 15 giờ ngày 26-2. Mức tăng nhanh trong thời gian ngắn đã tạo áp lực lớn đối với chi phí nhiên liệu phục vụ vận hành các đoàn tàu và hoạt động logistics đường sắt.

Để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và đảm bảo duy trì hoạt động vận tải ổn định, từ ngày 8-3, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt thực hiện điều chỉnh giá như sau:

Tăng 10% giá vé hành khách so với mức giá đang áp dụng trước thời điểm điều chỉnh.

Tăng 15% giá cước vận chuyển hàng hóa.

Mức điều chỉnh này được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm chia sẻ một phần áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng duy trì chất lượng dịch vụ, vận hành an toàn và ổn định...

Thông tin chi tiết về giá vé, cước vận chuyển và lịch trình tàu được cập nhật tại các kênh thông tin chính thức của ngành đường sắt.