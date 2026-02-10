Đường sắt bất ngờ giảm giá vé tàu hỏa giữa cao điểm Tết Nguyên đán 10/02/2026 14:38

Nhằm hỗ trợ hành khách trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành đường sắt triển khai chương trình giảm giá vé giường nằm trên nhiều mác tàu và các cung chặng.

Ngành đường sắt bất ngờ tung chương trình giảm giá vé tàu dịp cao điểm Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: ĐS

Theo đó, ngành đường sắt sẽ giảm 20% giá vé giường nằm áp dụng cho các hành trình, mác tàu sau: Hành khách mua vé đi từ ga Hà Nội, có ga đến là các ga từ Phủ Lý đến Vinh.

Các tàu Thống nhất (SE, TN) xuất phát ga Hà Nội trong ngày 10-2.

Các tàu SE5, SE7, SE9, SE11, TN3, TN5 xuất phát ga Hà Nội ngày 11 và 12-2.

Hành khách mua vé trên các đoàn tàu Thống nhất (SE, TN) có ga đi từ ga Vinh đến Phủ Lý và ga đến là Hà Nội trong các ngày tàu xuất phát từ 23-2 đến 28-2.

Hành khách đi tàu SNT1, SE29 trong các ngày từ 10-2 đến 15-2.

Đồng thời, ngành đường sắt cũng giảm 10% giá vé giường nằm áp dụng cho các hành trình, mác tàu sau: Hành khách mua vé đi từ ga Hà Nội, có ga đến là các ga từ Yên Trung đến Đà Nẵng.

Tàu Thống nhất số Lẻ xuất phát ga Hà Nội ngày 10-2.

Các tàu SE5, SE7, SE9, SE11, TN3, TN5 xuất phát ga Hà Nội ngày 11 và 12-2.

Hành khách mua vé trên các đoàn tàu Thống nhất (SE, TN), có ga đi từ Vinh đến Ninh Bình và có ga đến là Phủ Lý trong các ngày tàu xuất phát từ 23-2 đến 1-3.

Hành khách mua vé trên các đoàn tàu mác Lẻ (không áp dụng mác tàu TN), có ga đến là Biên Hòa, Dĩ An, Sài Gòn trong các ngày tàu xuất phát từ 10-2 đến 15-2.

Lưu ý: Ưu đãi áp dụng theo từng mác tàu, cung chặng và thời gian cụ thể.

Hành khách mua vé tàu hỏa có thể liên hệ tại các nhà ga, đại lý bán vé tàu hỏa của đường sắt; Mua online tại website: www.dsvn.vn; vetau.com.vn; vetauonline.vn; Trên các ứng dụng, ví điện tử: VnPay, Momo, ShopeePay, Zalopay, Payoo, ViettelPay... và trên ứng dụng các ngân hàng; Gọi tổng đài bán vé và CSKH: 1900.0109 (ga Hà Nội), 0258.3822113 (Nha Trang), 0236.3823810 (Đà Nẵng), 1900.1520 (ga Sài Gòn).