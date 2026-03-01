Thủ tướng thị sát, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 01/03/2026 15:09

(PLO)- Ngày 1-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ thị sát dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Tại công trường, Thủ tướng kiểm tra một số hạng mục quan trọng như nút giao cao tốc với Quốc lộ 24, hầm số 1, hầm số 2. Đây là những vị trí then chốt trong tổ chức giao thông, bảo đảm kết nối liên vùng, an toàn khai thác khi đưa vào vận hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chụp ảnh cùng đơn vị thi công tại hầm Bình Đê.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 2, các nhà thầu, chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ; đồng thời đặc biệt chú trọng bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, an toàn vận hành. Các cơ quan chức năng cần sớm hoàn thiện phương án tổ chức khai thác, nhất là phương án ứng phó sự cố giao thông, cứu hộ cứu nạn, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm lưu thông an toàn, thuận tiện, phát huy hiệu quả đầu tư.

Thủ tướng tặng quà cho người lao động làm việc trên công trường cao tốc.

Thủ tướng lưu ý chủ đầu tư, nhà thầu, chính quyền địa phương phối hợp triển khai trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, thân thiện môi trường dọc tuyến.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường; đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì khí thế thi công, quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án trước tháng 9-2026 theo hợp đồng.