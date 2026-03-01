Thủ tướng thị sát, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Tại công trường, Thủ tướng kiểm tra một số hạng mục quan trọng như nút giao cao tốc với Quốc lộ 24, hầm số 1, hầm số 2. Đây là những vị trí then chốt trong tổ chức giao thông, bảo đảm kết nối liên vùng, an toàn khai thác khi đưa vào vận hành.
Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 2, các nhà thầu, chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.
Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ; đồng thời đặc biệt chú trọng bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, an toàn vận hành. Các cơ quan chức năng cần sớm hoàn thiện phương án tổ chức khai thác, nhất là phương án ứng phó sự cố giao thông, cứu hộ cứu nạn, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm lưu thông an toàn, thuận tiện, phát huy hiệu quả đầu tư.
Thủ tướng lưu ý chủ đầu tư, nhà thầu, chính quyền địa phương phối hợp triển khai trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, thân thiện môi trường dọc tuyến.
Thủ tướng thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường; đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì khí thế thi công, quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án trước tháng 9-2026 theo hợp đồng.
Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, dài 88 km, đi qua các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, có tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỉ đồng.
Toàn tuyến có 77 cầu, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh, ba hầm xuyên núi với tổng chiều dài hơn 4.500 m. Trong đó, hầm số 3 dài 3.200 m, khi hoàn thành sẽ là một trong những hầm đường bộ dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.
Dự án đã được thông xe kỹ thuật ngày 19-12-2025, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 9-2026.