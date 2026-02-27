Đồng Nai sẽ tập trung khai thác hiệu quả sân bay Long Thành 27/02/2026 16:14

(PLO)- Đồ án điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tập trung khai thác hiệu quả sân bay Long Thành.

Ngày 27-2, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích tự nhiên hơn 12,7 ngàn km2, bao gồm 95 đơn vị hành chính cấp xã (72 xã và 23 phường).

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Đồng Nai.

Mục tiêu quy hoạch đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai cơ bản đạt các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương, tốc độ tăng trưởng cao vượt qua ngưỡng thu nhập cao trong nhóm đầu của cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội phát triển đồng bộ, hiện đại với đặc trưng là phát triển đô thị sân bay, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.

Tỉnh Đồng Nai phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2035. Đến năm 2050, Đồng Nai đi đầu trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại, là trung tâm giao thương quốc tế, du lịch, dịch vụ gắn với các đô thị đẳng cấp quốc tế, quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc.

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đề ra 4 khâu đột phá phát triển về định hướng chiến lược; kết cấu hạ tầng; đô thị và du lịch; nguồn nhân lực. Trong đó, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung khai thác hiệu quả sân bay Long Thành gắn với mô hình đô thị sân bay.

Thúc đẩy phát triển đô thị gắn với định hướng giao thông công cộng (TOD). Triển khai các dự án đô thị, du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp ven sông, ven núi, ven hồ. Đồng thời, thành lập các Tổ hợp giáo dục và đào tạo đại học quy mô lớn tại đô thị Long Thành, đô thị Nhơn Trạch, đô thị Long Khánh, đô thị Đồng Xoài.

Đẩy mạnh đào tạo, nâng cao năng lực và thu hút, giữ chân trọng dụng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhân lực trình độ cao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo nghị quyết này, trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Đồng Nai sẽ phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 87 triệu m2 sàn nhà ở toàn tỉnh, tương đương với khoảng 700.672 căn nhà.

Việc phát triển nhà ở cần được gắn kết chặt chẽ với định hướng quy hoạch của tỉnh, tập trung vào các vùng trọng điểm như sân bay Long Thành, đô thị sân bay Long Thành, hành lang kinh tế ven sông Đồng Nai, các khu công nghệ cao, khu thương mại tự do, các đô thị trung tâm vùng sau sáp nhập....

Tỉnh Đồng Nai cũng sẽ ưu tiên phát triển các dự án nhà ở quy mô lớn, hiện đại, thông minh, bền vững.

Theo dự kiến, nhu cầu nguồn vốn phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 khoảng hơn 822.000 tỉ đồng.