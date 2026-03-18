Đã rõ nguyên nhân vì sao Đà Nẵng vẫn 'khát' cát xây dựng 18/03/2026 20:36

(PLO)- Quy hoạch tới 186 mỏ cát, sỏi nhưng mới cấp phép 11 mỏ cát là nguyên nhân Đà Nẵng khan hiếm cát xây dựng.

Chiều 18-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức cuộc họp về công tác quản lý khoáng sản.

Ông Nguyễn Hồng An, Phó giám đốc Sở NN&MT Đà Nẵng cho hay, theo quy hoạch, TP có tới 186 mỏ cát, sỏi. Nhưng đến nay TP mới chỉ cấp phép khai thác 11 mỏ cát tại khu vực tỉnh Quảng Nam cũ với tổng trữ lượng hơn 852.000 m³, công suất khoảng 122.000 m³/năm.

Đây là con số quá thấp so với nhu cầu thực tế, nhất là trong bối cảnh năm 2025 từng xảy ra cơn sốt giá cát, khiến nhiều công trình đầu tư công ở TP chậm tiến độ.

Một mỏ cát tại TP Đà Nẵng. Ảnh: MT

Thời gian qua, HĐND và UBND TP Đà Nẵng đã nhiều lần yêu cầu rà soát, xử lý tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.

Theo báo cáo, một số mỏ đã hoàn tất đấu giá, được công nhận kết quả nhưng vẫn chậm triển khai do vướng thủ tục.

Phát biểu kết luận, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, không để kéo dài tình trạng trúng đấu giá mỏ cát rồi để đó.

Ông Hưng giao Sở NN&MT xây dựng quy trình chặt chẽ nhưng rút gọn, minh bạch từ khâu đấu giá đến cấp phép khai thác.

Vị này cũng yêu cầu tất cả các mỏ đã có trong quy hoạch phải được đưa ra thị trường, không để nằm trên giấy. Đồng thời phải ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng.

Đối với các khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng nhưng chưa khai thác, các đơn vị phải báo cáo rõ vướng mắc, thời hạn xử lý.