Phân luồng giao thông cho xe ben, xe tải trên 7,5 tấn ở Đà Nẵng trong ngày bầu cử 13/03/2026 17:44

(PLO)- Đà Nẵng tạm dừng hoạt động xe ben, xe tải có khối lượng chuyên chở từ 7,5 tấn trở lên trên nhiều đường trong ngày bầu cử.

Ngày 13-3, Sở Xây dựng Đà Nẵng phát thông báo tạm dừng hoạt động đối với một số loại ô tô tải trong thời gian tổ chức bầu cử.

Theo đó, TP Đà Nẵng tạm dừng hoạt động đối với các loại ô tô tải tự đổ (xe ben), ô tô tải có khối lượng chuyên chở từ 7,5 tấn trở lên trên tất cả các đường trên địa bàn TP trong thời gian từ 6 đến 18 giờ ngày 15-3.

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động đối với xe ben trên nhiều đường trong ngày bầu cử. Ảnh: PV

Các loại xe nói trên chỉ được đi trên những đường sau: hầm Hải Vân – Túy Loan, La Sơn – Túy Loan, đường đèo Hải Vân, Quốc lộ 1, Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Tạ Quang Bửu đến đường đèo Hải Vân), Quốc lộ 14B (từ đường Hồ Chí Minh đến cảng Tiên Sa), cầu vượt Hòa Cầm (bao gồm hai đường gom hai bên cầu), cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị Công an TP chủ trì triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian diễn ra bầu cử; đồng thời tăng cường lực lượng chốt trực, hướng dẫn đảm bảo giao thông, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đặc biệt là các khu vực bỏ phiếu bầu cử trên Quốc lộ 14B, Quốc lộ 1.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Công ty CP Cảng Đà Nẵng, các doanh nghiệp cảng tuyên truyền, thông báo đến các doanh nghiệp được biết, thực hiện.

Sở Xây dựng cũng thông báo phương án tạm dừng phương tiện cho các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án xây dựng trên địa bàn TP để chủ động, có kế hoạch triển khai thi công phù hợp.