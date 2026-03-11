Huy động xe tưới nước để hạn chế bụi khi phá dỡ công trình, triển khai dự án phía Đông hồ Hoàn Kiếm 11/03/2026 16:53

Những ngày qua, việc phá dỡ các công trình tại khu đất số 61 Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) để lấy mặt bằng triển khai dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang được khẩn trương thực hiện.

Để hạn chế bụi phát sinh trong quá trình phá dỡ, UBND phường Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thi công. Tại công trường, đơn vị thi công được yêu cầu huy động xe tec phun nước thường xuyên trong quá trình san ủi, phá dỡ công trình nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực.

Đơn vị thi công vừa huy động máy xúc, vừa sử dụng xe téc phun nước để hạn chế bụi từ công trường lan ra khu vực lân cận. Ảnh: Trọng Phú.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Hoàn Kiếm, đơn vị đã quán triệt tới nhà thầu và các lực lượng tại công trường thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.

Trong đó, yêu cầu phun nước thường xuyên tại khu vực phá dỡ và trên các tuyến vận chuyển vật liệu để hạn chế bụi mịn; đồng thời che chắn công trường, vệ sinh phương tiện trước khi rời khu vực thi công và thu gom, vận chuyển phế thải đúng quy định.

Công nhân sử dụng hệ thống vòi phun tưới nước để hạn chế bụi từ công trường lan ra bên ngoài. Ảnh: Trọng Phú

Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết khu vực thi công nằm tại trung tâm Thủ đô, nơi có mật độ người dân và du khách rất đông, vì vậy việc kiểm soát bụi và bảo đảm môi trường được đặt lên hàng đầu trong quá trình tổ chức thi công.

Công nhân sử dụng vòi phun nước áp lực cao tưới nước vào các khối bê tông, gạch vữa để hạn chế bụi mịn trong quá trình phá dỡ các công trình hiện có. Ảnh: Trọng Phú

“Đến nay, các biện pháp kiểm soát môi trường đã được triển khai đồng bộ, tình trạng bụi tại khu vực công trường cơ bản được khắc phục, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới môi trường và sinh hoạt của người dân xung quanh”, đại diện Ban cho hay.

Ghi nhận vào chiều 11-3, tại công trường thi công dự án cho thấy nhiều máy xúc đang thực hiện phá dỡ các cấu trúc bê tông còn lại của các công trình cũ và thu gom phế thải xây dựng.

UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết trong tháng 3-2026, công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm sẽ hoàn tất. Ảnh: Trọng Phú

Bên cạnh đó là các xe téc, xe bồn chở nước với hệ thống vòi rồng, vòi phun sương liên tục phun nước vào khu vực máy xúc đang phá dỡ để hạn chế bụi lan ra môi trường. Xung quanh công trường được che chắn bằng hàng rào tôn, và những tấm bạt lớn để ngăn ngừa tiếng ồn, bụi mịn phát tán ra khu vực dân cư và du khách xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Trong quá trình máy xúc thu dọn các khối gạch vữa, bê tông tại công trường, lực lượng công nhân liên tục phải sử dụng các vòi phun nước áp lực cao, vòi phun sương để tưới nước hạn chế bụi mịn. Ảnh: Trọng Phú

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm là nhiệm vụ trọng tâm được UBND TP Hà Nội giao và hiện công tác giải phóng mặt bằng đang bước vào giai đoạn hoàn tất.

Công trình không chỉ nhằm hoàn thiện hạ tầng đô thị, tạo thêm không gian công cộng phục vụ người dân và du khách, mà còn mang ý nghĩa chính trị, văn hóa quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng vùng phụ cận.

Thời gian qua, phường Hoàn Kiếm đã chủ động, quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức phá dỡ các công trình theo đúng tiến độ. Quá trình thực hiện được yêu cầu bảo đảm mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và hạn chế tối đa ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Vòi rồng của xe téc phun nước vào công trường để hạn chế bụi mịn. Ảnh: Trọng Phú

Theo thống kê, toàn bộ 17 tổ chức và 43 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng đã đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ. Dự kiến trong tháng 3-2026, phường Hoàn Kiếm sẽ hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm tại Quyết định số 4711/2025. Dự án thu hồi đất của 17 tổ chức và 43 hộ dân, tạo quỹ đất sạch khoảng 21.151 m².

Khu đất có vị trí đắc địa, phía Tây giáp hồ Hoàn Kiếm, phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía Nam giáp phố Trần Nguyên Hãn và phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu. Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, khu vực này sẽ được đầu tư xây dựng thành quảng trường – công viên theo định hướng phát triển không gian TOD, góp phần hình thành môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp cho khu vực trung tâm Thủ đô.

Theo quy hoạch, dự án hướng tới mở rộng không gian công cộng, hình thành trục không gian sáng tạo kết hợp văn hóa, nghệ thuật với nghỉ ngơi, giải trí. Cảnh quan sẽ được tổ chức liên tục, thống nhất, ưu tiên người đi bộ và kết nối với các trục không gian quan trọng như phố Đinh Tiên Hoàng, quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục, khu vực đền Bà Kiệu và cụm di tích hồ Gươm.

Các không gian mở tiếp tục được duy trì để tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng, góp phần củng cố bản sắc văn hóa của khu vực trung tâm lịch sử.

Dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên theo các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Giai đoạn 2 sẽ xây dựng ba tầng hầm dưới quảng trường, kết nối trực tiếp với ga C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo, góp phần hình thành mạng lưới giao thông ngầm hiện đại.

Việc phát triển không gian ngầm sẽ được thực hiện thận trọng, áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình di tích, bảo tồn trong quá trình thi công.