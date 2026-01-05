Hà Nội chốt giải phóng mặt bằng làm quảng trường, công viên bên hồ Hoàn Kiếm trong tháng 3 05/01/2026 16:36

(PLO)- UBND phường Hoàn Kiếm cho biết trong tháng 3-2026 sẽ hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Ngày 5-1-2026, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đầu tư xây dựng Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Đây là một trong những dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt về chỉnh trang đô thị, không gian công cộng và phát triển khu vực trung tâm lịch sử của Thủ đô.

17 tổ chức và 40/43 hộ dân đồng thuận

Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4711/2025. Theo đó, dự án thực hiện GPMB đối với 17 tổ chức và 43 hộ dân để tạo quỹ đất sạch với diện tích khoảng 21.151 m2.

Khu đất có vị trí đắc địa, phía Tây giáp hồ Hoàn Kiếm, phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu, phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ và phía Nam giáp phố Trần Nguyên Hãn. Sau khi hoàn thành GPMB, khu vực này sẽ được đầu tư xây dựng Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, gắn với định hướng phát triển không gian TOD, góp phần tạo môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp cho khu vực trung tâm Thủ đô. Tổng mức đầu tư của dự án lên tới 2.841 tỉ đồng.

Phối cảnh dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, địa phương đã phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 17 tổ chức và 43 hộ dân, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong tháng 3-2026.

Đến nay, công tác GPMB đã đạt được kết quả tích cực. Cụ thể, toàn bộ 17/17 tổ chức và 40/43 hộ dân đã đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. UBND phường Hoàn Kiếm đã tiếp nhận mặt bằng của 8/17 tổ chức tại các địa chỉ số 22 Lý Thái Tổ; 61, 63 và 69C Đinh Tiên Hoàng.

Các đơn vị đã bàn giao mặt bằng gồm: Văn phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước; Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội; Hội Từ thiện Tấm lòng vàng; Hội Người mù Hà Nội; Trung tâm Hội nghị HCC – Văn phòng UBND TP; Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội; Công ty TNHH MTV Nghe nhìn Hà Nội; Công ty Điện lực Hoàn Kiếm cùng một phần diện tích của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội. Hiện khu vực này đã được quây tôn, sẵn sàng cho công tác phá dỡ các công trình cũ.

Dự án được áp dụng cơ chế "làn xanh”

Như PLO đã thông tin, thời gian qua UBND phường Hoàn Kiếm đã tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân và tổ chức thuộc diện GPMB; đồng thời phối hợp với UBND phường Yên Hòa, Việt Hưng và UBND xã Đông Anh để hoàn tất thủ tục cho thuê đất đối với các tổ chức ngành điện và giao đất tái định cư cho các hộ dân.

Đây là dự án được UBND TP Hà Nội xác định áp dụng cơ chế "làn xanh” đặc biệt nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025. UBND phường Hoàn Kiếm khẳng định sẽ tiếp tục tập trung cao độ nguồn lực, tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan, quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án, sớm đưa công trình về đích theo kế hoạch…

Vào tháng 10-2025, Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phường Hoàn Kiếm đã tổ chức cho các hộ dân kiểm tra quỹ đất và nhà tái định cư tại phường Việt Hưng và xã Đông Anh.

Nhiều hộ dân nhà mặt phố Đinh Tiên Hoàng sẽ phải di dời để thực hiện dự án. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Theo chính sách bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư được TP Hà Nội thống nhất áp dụng cho dự án thì các hộ đủ điều kiện sẽ được bố trí tái định cư bằng đất ở tại xã Đông Anh và phường Việt Hưng; ngoài ra còn có phương án bố trí căn hộ tại khu nhà tái định cư Thượng Thanh (thuộc phường Việt Hưng).

Trong đó, khu đất tái định cư Khu đô thị mới Việt Hưng gồm 149 lô liền kề, diện tích từ 50 đến 90 m2/lô, được phép xây dựng tối đa 5 tầng, với mật độ xây dựng từ 85% đến 91,6%. Giá đất dự kiến áp dụng từ 46,7 triệu đồng/m2 đến 65,6 triệu đồng/m2, tùy vị trí.

Khu tái định cư Thượng Thanh gồm bốn tòa nhà NO15A – ĐN2, NO15A – ĐN3, NO15B – ĐN1 và NO15B – ĐN2, 7 tầng nổi và 1 tầng hầm. Khu vực này gồm 67 căn hộ có diện tích từ 50 đến gần 90 m2/căn, giá bán từ 28,8 đến hơn 33 triệu đồng/m2.

Khu đất tái định cư Đông Hội, xã Đông Anh (Hà Nội) nằm trên ô đất ký hiệu 5.B1-CT, với tổng diện tích khoảng 20.760 m2. Khu đất nằm giữa các tuyến đường quy hoạch có mặt cắt từ 17,5 m đến 40 m, tiếp giáp các khu đất chức năng như nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe, trường dạy nghề và các công trình công cộng.

Khu đất này gồm 143 lô đất (có diện tích từ 80 đến 180 m2), chủ yếu là đất ở thấp tầng (nhà liền kề) cao tối đa 5 tầng, chiếm diện tích hơn 12.346 m2, với mật độ xây dựng từ 74% đến 100%. Giá đất dự kiến dao động từ 10,18 triệu đồng/m2 đến 13,39 triệu đồng/m2, tùy vị trí.