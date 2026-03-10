Sun Group chủ động tăng tốc thủ tục đưa sân bay Phan Thiết về đích sớm 10/03/2026 14:27

(PLO)- Chủ đầu tư sân bay Phan Thiết đã chủ động đề xuất các thủ tục để bước vào cuộc đua đưa dự án sớm cất cánh.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết liên quan đến việc đăng tải tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với dự án Cảng hàng không Phan Thiết (sân bay Phan Thiết), hạng mục hàng không dân dụng theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Hạng mục quân sự đã khánh thành từ 19-12-2025.

Điều đáng chú ý là chủ đầu tư đã chủ động đề xuất việc tham vấn ĐTM ngay sau khi được phê duyệt lựa chọn ít ngày, thể hiện quyết tâm rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị dự án.

Trước đó, ngày 4-3-2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư là Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết, thành viên trong hệ sinh thái của Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) thuộc Tập đoàn Sun Group.

Dự án được triển khai trên diện tích 74,6 ha tại phường Mũi Né, với hàng loạt hạng mục hiện đại. Tổng mức đầu tư dự án hơn 3.700 tỉ đồng, trong đó nhà ga hành khách có diện tích 16.000 – 18.000 m², tháp kiểm soát không lưu cao 45 m, toàn bộ hạ tầng được thiết kế theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4E.

Đáng chú ý, mặt bằng dự án đã được tỉnh bàn giao sạch, công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng đã hoàn thành từ giai đoạn trước, giúp dự án gần như có thể bắt tay vào thi công ngay khi hoàn tất thủ tục pháp lý.

Vị trí cảng hàng không Phan Thiết.

Trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng lớn thường bị kéo dài bởi thủ tục, việc nhà đầu tư chủ động thúc đẩy quy trình tham vấn môi trường cho thấy một cách tiếp cận khác: không chờ đợi mà chủ động “mở đường” để rút ngắn tiến độ.

UBND tỉnh Lâm Đồng đặt ra mốc thời gian rất khắt khe đối với dự án này: Chỉ 4 tháng để hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý và 12 tháng để thi công xây dựng.

Đây là tiến độ hiếm thấy đối với một dự án hạ tầng hàng không và việc chủ đầu tư chủ động đề xuất đăng tải tham vấn báo cáo ĐTM cho thấy dự án đang được thúc đẩy ngay từ những bước đầu tiên của quá trình chuẩn bị.