Chính thức phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư sân bay Phan Thiết 10/01/2026 15:31

(PLO)- Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết chính thức được phê duyệt, là bước ngoặt sau 10 năm khởi công.

Ngày 10-1-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã ký quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Cảng hàng không Phan Thiết (sân bay Phan Thiết), hạng mục hàng không dân dụng.

Quyết định này không chỉ là một văn bản hành chính, mà là hiệu lệnh để các nhà đầu tư tiềm năng bắt đầu đường đua đưa Phan Thiết kết nối trực tiếp với các trục kinh tế lớn trong và ngoài nước.

Hạng mục quân sự đã khánh thành ngày 19-12-2025.

Hồ sơ mời thầu được xây dựng chặt chẽ với 3 phần chính, bao gồm các chỉ dẫn chi tiết, bảng dữ liệu đấu thầu và dự thảo hợp đồng. Đây là khung pháp lý vững chắc, dựa trên quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đảm bảo dự án được triển khai với tầm nhìn dài hạn và tiêu chuẩn quốc tế.

UBND tỉnh đã giao trọng trách cho Sở Xây dựng đóng vai trò bên mời thầu. Yêu cầu then chốt là quá trình lựa chọn phải diễn ra trong môi trường cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Mục tiêu là tìm kiếm được nhà đầu tư có tâm và tầm – những đơn vị không chỉ mạnh về tư cách pháp nhân, dồi dào về năng lực tài chính mà còn dày dạn kinh nghiệm để biến bản thiết kế trên giấy thành những đường băng rực rỡ.

Sau hơn 10 năm khởi công, hạng mục hàng không dân dụng đang chuẩn bị cất cánh.

Trong khi đó, giám đốc Sở Tài chính sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về tính chuẩn xác trong thẩm định, đảm bảo dự án vận hành trơn tru ngay từ những bước đầu tiên.

Hơn một thập kỷ kể từ ngày khởi công, dự án sân bay Phan Thiết đã trải qua nhiều thăng trầm. Ngày 19-12-2025 vừa qua, hạng mục quân sự khánh thành đã đặt nền móng vững chắc cho an ninh quốc phòng. Giờ đây, với việc chính thức phê duyệt hồ sơ mời thầu hạng mục dân dụng sau khi thanh lý hợp đồng BOT cũ, một giai đoạn mới đang mở ra.

Không lâu nữa, thay vì những chuyến xe đường dài mệt mỏi, du khách sẽ được ngắm nhìn dải lụa cát trắng và biển xanh Phan Thiết từ độ cao hàng ngàn mét. Sân bay không chỉ là hạ tầng, đó là nhịp cầu đưa du lịch, thương mại của vùng đất này cất cánh đúng nghĩa.