Đầu tư sân bay Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng, hoàn thành trong 24 tháng 15/12/2025 13:23

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận chủ trương đầu tư sân bay Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng với tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng; dự kiến hoàn thành trong 24 tháng kể từ ngày cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định quan trọng, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng tại phường Mũi Né. Quyết định này mở ra một chương mới cho dự án sau 10 năm khởi công, đưa sân bay Phan Thiết bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Hạng mục hàng không dân dụng của sân bay Phan Thiết đã được chấp thuận đầu tư.

Dự án sẽ được thực hiện dưới hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.797 tỉ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án được ấn định là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Mục tiêu chiến lược và quy mô đột phá

Mục tiêu tổng thể của Cảng hàng không Phan Thiết là hoàn thiện hệ thống sân bay theo quy hoạch quốc gia đến năm 2050, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng.

Dự án không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn có ý nghĩa chiến lược, đảm bảo tính cơ động cao trong phòng thủ, cứu hộ, cứu nạn, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh khu vực Nam Trung Bộ nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng.

Về mục tiêu cụ thể, dự án sẽ phục vụ máy bay dân dụng cấp 4E, đạt công suất 2 triệu hành khách/năm đến năm 2030. Sân bay sẽ khai thác các chuyến bay nội địa và quốc tế không thường lệ , đồng thời phục vụ các chuyến bay cứu trợ nhân đạo và an sinh xã hội.

Quy mô dự án, diện tích đất sử dụng: 74,6 ha gồm sân đỗ máy bay; đường lăn; công trình kiểm soát giao thông, dẫn đường trên không và trên mặt đất; tháp kiểm soát không lưu: Gồm 12 tầng, cao 45 m; nhà điều hành…

Hạng mục quân sự chuẩn bị khánh thành.

Nhà ga hành khách được đầu tư xây dựng với tổng diện tích khoảng 16.000 18.000 m², đáp ứng nhu cầu khai thác với công suất 02 triệu hành khách/năm…

24 tháng phải hoàn thành

UBND tỉnh Lâm Đồng đặc biệt nhấn mạnh các mốc thời gian chi tiết, thể hiện sự quyết liệt trong việc đưa dự án vào khai thác

Cụ thể, tổng tiến độ dự kiến: 24 tháng kể từ ngày cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo đó, hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư trong 3 tháng; khởi công xây dựng: Hoàn thành thủ tục pháp lý liên quan trong 4 tháng, kể từ ngày hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; thi công xây dựng: Hoàn thành trong 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng.

Sau 10 năm khởi công, hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết sắp thành sự thật.

Ngoài ra, quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm phối hợp với cơ quan nhà nước để xử lý các chi phí liên quan đến việc chấm dứt Hợp đồng BOT trước thời hạn với Công ty Cổ phần Rạng Đông theo biên bản đã được ký kết vào ngày 11-12-2025. Trong quá trình triển khai và vận hành, nhà đầu tư phải hiệp đồng chặt chẽ với Quân chủng Phòng không - Không quân và các cơ quan an ninh - quốc phòng để đảm bảo an ninh, an toàn bay tuyệt đối.

Được biết, việc ra đời của quyết định này càng ý nghĩa hơn khi diễn ra đúng thời điểm hạng mục quân sự của sân bay Phan Thiết dự kiến sẽ chính thức khánh thành ngay trong tháng 12-2025 này.

Từ đây, Sân bay Phan Thiết không chỉ còn là giấc mơ mười năm mà đã trở thành điểm cất cánh đầy hy vọng, nơi cánh cổng bầu trời rộng mở chào đón du khách và nhà đầu tư, biến vùng đất nắng gió này thành thỏi nam châm kinh tế rực rỡ, lấp lánh ánh hải đăng nơi cực Nam Trung Bộ.