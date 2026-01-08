Việt Nam vào nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới 08/01/2026 17:45

(PLO)- Tổ chức Tiền tệ quốc tế đã xếp Việt Nam vào nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Chiều 8-1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến số liệu kinh tế – xã hội năm 2025 vừa được Cục Thống kê công bố, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về đánh giá của dư luận quốc tế đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2025 cũng như triển vọng năm 2026.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Theo bà Phạm Thu Hằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, trong nước phải hứng chịu những đợt thiên tai cực đoan chưa từng có, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt và sâu sát của Đảng và Chính phủ, Việt Nam tiếp tục được nhìn nhận là một điểm sáng về ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 của Việt Nam đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, tăng trưởng duy trì ở mức cao, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Tốc độ tăng GDP quý IV-2025 ước đạt 8,46%, cả năm ước đạt 8,02%. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỉ USD, xếp thứ 32 thế giới; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024 và thuộc nhóm các nước có thu nhập trung bình cao.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt trên 930 tỉ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ và nằm trong nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt 27,62 tỉ USD, tăng 9% so với năm trước, là mức cao nhất kể từ năm 2021 đến nay.

Tổ chức Tiền tệ quốc tế đã xếp Việt Nam vào nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Ảnh minh hoạ: AI

Theo bà Phạm Thu Hằng, những kết quả này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều nhà nghiên cứu kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài và bạn bè quốc tế coi Việt Nam là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn.

Dư luận quốc tế cũng đánh giá tích cực việc các động lực tăng trưởng truyền thống như thương mại, đầu tư và du lịch tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, trong khi các động lực mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cùng các không gian phát triển mới được xác lập, tạo nền tảng cho lộ trình phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Về triển vọng thời gian tới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục ưu tiên hoàn thiện thể chế, pháp luật theo hướng minh bạch, đồng bộ và công bằng; tập trung sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Đồng thời, Việt Nam sẽ từng bước xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.