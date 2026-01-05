GDP 2025 đạt 8,02%, Việt Nam có mức tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam Á 05/01/2026 17:47

(PLO)- Bất chấp những biến động phức tạp của thế giới, kinh tế Việt Nam năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%; GDP quý IV đạt 8,46%, mức cao nhất trong 15 năm.

Chiều 5-1-2026, tại họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2025, bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết năm 2025, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, bất ổn. Tuy nhiên, Việt Nam đã vượt qua khó khăn để đạt được kết quả kinh tế toàn diện.

Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam Á

Trong khi các tổ chức quốc tế như IMF và OECD dự báo tăng trưởng toàn cầu chỉ ở mức 3,1% - 3,2%, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, GDP năm 2025 của nước ta tăng 8,02%, chỉ thấp hơn mức tăng kỷ lục của năm 2022 trong cả giai đoạn 2011-2025.

Đáng chú ý, nền kinh tế duy trì xu hướng tích cực với quý sau cao hơn quý trước. Riêng quý IV-2025 ước tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất của quý IV trong vòng 15 năm qua.

Quy mô nền kinh tế năm 2025 vượt mốc 514 tỉ USD. Ảnh: M.T

Theo Cục Thống kê, quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 12.847,6 ngàn tỉ đồng, tương đương 514 tỉ USD, tăng 38 tỉ USD so với năm 2024. GDP bình quân đầu người năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 125,5 triệu đồng/người, tương đương 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024.

Thông tin về các điểm sáng, bà Nguyễn Thị Hương cho biết, tính chung cả năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 930,05 tỉ USD, tăng 18,2% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 17%; nhập khẩu tăng 19,4%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,03 tỉ USD.

Ngoài ra, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31-12-2025 đạt 38,42 tỉ USD. Trong đó, vốn thực hiện năm 2025 ước đạt 27,62 tỉ USD, tăng 9%; và đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 năm qua.

Lạm phát cơ bản tăng 3,21%

Theo Cục Thống kê, so với năm 2024, CPI (chỉ số giá tiêu dùng) bình quân năm 2025 tăng 3,31%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Trong năm 2025, chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, nhóm điện sinh hoạt, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng là nguyên nhân khiến CPI tăng.

Ngoài các yếu tố khiến CPI tăng nêu trên, CPI còn được kiềm chế tăng nhờ hai nhóm hàng có chỉ số giá giảm là nhóm giao thông và nhóm thông tin và truyền thông.

Bình quân năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,21% so với năm trước, thấp hơn mức tăng 3,31% của CPI bình quân chung. Nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.