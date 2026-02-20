Tướng Nga: Quân đội Ukraine đang trên đà 'tan rã' 20/02/2026 19:58

(PLO)- Thượng tướng Sergey Rudskoy - Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga - nói rằng tình trạng đào ngũ hàng loạt và bế tắc trong công tác tuyển quân đang bào mòn nghiêm trọng sức chiến đấu của Ukraine.

Ngày 20-2, ông Sergey Rudskoy - Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga - nói rằng khả năng bổ sung quân số ra tiền tuyến của Ukraine đang suy giảm nghiêm trọng, khiến quân đội Kiev rơi vào đà suy yếu.

Trả lời phỏng vấn của báo Krasnaya Zvezda, ông Rudskoy cho rằng sức mạnh quân đội Ukraine bị bào mòn do tình trạng đào ngũ và làn sóng phản đối lệnh động viên bắt buộc.

Theo ước tính của phía Nga, thương vong của Ukraine lên tới hơn 520.000 người trong năm 2025 và khoảng 1,5 triệu người kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022.

“Hiện tại, chính quyền Kiev phần lớn đã mất khả năng bổ sung quân số thông qua lệnh động viên bắt buộc. Số tân binh tuyển mới mỗi tháng giảm khoảng một nửa” - tướng Rudskoy nói, đồng thời nhận định “một xu hướng suy giảm sức mạnh của quân đội Ukraine đang hiện hữu”.

Binh sĩ Ukraine tại thao trường huấn luyện Klietz (miền đông Đức) ngày 23-2-2024. Ảnh minh họa: Ronny Hartmann/AFP

Cũng trong cuộc phỏng vấn, tướng Rudskoy đề cập những bước tiến của Nga trên chiến trường và tác động của công nghệ đối với tác chiến hiện đại.

Ông cho rằng chiến tranh hiện nay đòi hỏi tốc độ ra quyết định nhanh hơn, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và việc triển khai rộng rãi các hệ thống robot.

Theo ông, việc sử dụng máy bay không người lái (UAV) trên quy mô lớn trong xung đột đã khiến UAV có sức tàn phá tương đương pháo binh, đồng thời tạo ra “vùng tác chiến hỏa lực bao trùm” kéo dài tới 15 km.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, trong phiên điều trần bổ nhiệm hồi tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Mikhail Fedorov cho biết có tới 2 triệu người trong diện nhập ngũ đang bị truy nã vì trốn quân dịch và khoảng 200.000 binh sĩ đã đào ngũ, theo tờ Kyiv Post.

Cùng tháng này, Thanh tra nhân quyền Ukraine - ông Dmitry Lubinets cũng ghi nhận số khiếu nại liên quan lực lượng tuyển quân gia tăng đột biến, gọi đây là “một cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống”, theo tờ Kyiv Independent.